Cincinnati 10, Pittsburgh 0

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 7 0 2 8 Newman ss 4 0 0 0 0 2 .219 Hayes 3b 4 0 2 0 0 0 .248 Reynolds cf 3 0 0 0 0 1 .304 Park cf 1 0 1 0 0 0 .412 Nogowski 1b 3 0 0 0 1 0 .277 Stallings c 3 0 0 0 1 2 .238 Polanco rf 4 0 1 0 0 2 .208 Castro 2b 4 0 2 0 0 0 .220 Evans lf 3 0 1 0 0 0 .208 Brubaker p 2 0 0 0 0 1 .091 K.Keller p 0 0 0 0 0 0 — a-Moran ph 1 0 0 0 0 0 .278 Oviedo p 0 0 0 0 0 0 —

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 10 9 10 5 9 India 2b 5 1 1 1 0 1 .283 Winker lf 2 2 2 1 2 0 .303 Aquino lf 0 0 0 0 0 0 .209 Castellanos rf 4 1 0 0 1 3 .323 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Votto 1b 3 1 0 0 1 0 .270 Moustakas 3b 4 2 3 2 0 1 .264 Farmer ss 4 1 2 3 0 2 .268 Naquin cf 3 1 0 0 1 0 .241 Barnhart c 4 1 1 3 0 1 .262 Miley p 3 0 0 0 0 1 .175 Hembree p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Akiyama ph-rf 1 0 0 0 0 0 .208

Pittsburgh 000 000 000_0 7 1 Cincinnati 720 001 00x_10 9 0

a-grounded out for K.Keller in the 7th. b-lined out for Hembree in the 8th.

E_Hayes (3). LOB_Pittsburgh 7, Cincinnati 5. 2B_Park (4), Winker (29), Moustakas 3 (8). HR_Barnhart (6), off Brubaker; Winker (22), off Brubaker; India (13), off K.Keller. RBIs_Moustakas 2 (15), Farmer 3 (39), Barnhart 3 (35), Winker (61), India (47).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Stallings, Newman, Nogowski); Cincinnati 1 (Barnhart). RISP_Pittsburgh 0 for 4; Cincinnati 4 for 8.

LIDP_Votto. GIDP_Polanco, Moran.

DP_Pittsburgh 1 (Nogowski); Cincinnati 2 (Farmer, Votto; Miley, Farmer, Votto).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 4-11 5 7 9 8 4 5 95 4.95 K.Keller 1 1 1 1 1 1 29 7.20 Oviedo 2 1 0 0 0 3 25 10.80

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Miley, W, 9-4 7 6 0 0 2 5 100 2.75 Hembree 1 1 0 0 0 1 16 5.26 Doolittle 1 0 0 0 0 2 11 4.08

HBP_Oviedo (Aquino).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Phil Cuzzi; Second, Tom Hallion; Third, Malachi Moore.

T_2:41. A_27,804 (42,319).

