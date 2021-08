Cincinnati 5, Miami 3

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 4 3 3 9 Rojas ss 4 1 1 0 0 0 .275 Chisholm Jr. 2b 4 1 2 3 0 0 .259 Aguilar 1b 2 0 0 0 1 1 .264 Sánchez rf 3 0 0 0 1 0 .248 Anderson 3b 4 0 0 0 0 1 .236 Brinson cf 4 0 1 0 0 1 .259 Alfaro lf 4 0 0 0 0 0 .231 Jackson c 3 1 0 0 1 3 .118 Hernandez p 2 0 0 0 0 2 .167 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Bleier p 0 0 0 0 0 0 — a-Díaz ph 1 0 0 0 0 1 .203 Floro p 0 0 0 0 0 0 —

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 6 5 2 8 India 2b 4 0 0 0 0 1 .277 Naquin cf 4 2 2 1 0 0 .260 Castellanos rf 3 2 2 1 0 0 .318 Votto 1b 3 1 1 2 1 0 .282 Farmer ss 3 0 1 1 0 1 .264 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 2 .203 Aquino lf 4 0 0 0 0 2 .207 Barnhart c 2 0 0 0 1 0 .266 Gray p 3 0 0 0 0 2 .133 Sims p 0 0 0 0 0 0 .000 Givens p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 000 000 030_3 4 2 Cincinnati 200 030 00x_5 6 1

a-struck out for Bleier in the 8th.

E_Aguilar (8), Sánchez (2), Barnhart (1). LOB_Miami 5, Cincinnati 5. 2B_Rojas (27), Brinson (12), Castellanos (31). 3B_Naquin (1). HR_Chisholm Jr. (14), off Sims; Naquin (16), off Hernandez; Votto (28), off Hernandez. RBIs_Chisholm Jr. 3 (42), Castellanos (66), Farmer (46), Naquin (64), Votto 2 (81). SB_Chisholm Jr. (12). CS_Chisholm Jr. (7). SF_Farmer.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Brinson 2, Jackson); Cincinnati 2 (Gray 2). RISP_Miami 1 for 5; Cincinnati 1 for 5.

Runners moved up_Alfaro.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 0-1 4 2-3 5 5 4 2 6 68 4.15 Okert 1-3 0 0 0 0 1 5 2.25 Bass 1 0 0 0 0 1 8 3.61 Bleier 1 1 0 0 0 0 11 3.40 Floro 1 0 0 0 0 0 9 2.96

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 5-6 7 1 0 0 2 5 87 4.15 Sims 1 2 3 3 1 2 30 5.79 Givens, S, 4-5 1 1 0 0 0 2 18 2.08

IBB_off Hernandez (Barnhart). HBP_Hernandez (Castellanos).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jim Wolf; Second, Junior Valentine; Third, Mike Muchlinski.

T_2:35. A_19,106 (42,319).

