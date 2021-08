Cleveland 10, Texas 6

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 6 9 4 2 9 Kiner-Falefa ss 5 1 1 0 0 0 .265 Ibáñez dh 5 1 2 0 0 1 .259 García rf 4 0 0 0 0 2 .244 Peters lf 4 2 2 1 0 1 .175 Lowe 1b 4 0 0 0 0 1 .256 Trevino c 3 1 2 1 1 1 .227 Solak 2b 4 1 2 2 0 0 .230 Taveras cf 4 0 0 0 0 2 .068 Dorow 3b 3 0 0 0 1 1 .000

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 10 15 10 4 10 Straw cf 5 1 1 1 0 1 .269 Rosario ss 4 0 1 1 0 0 .287 Ramírez 3b 3 3 2 1 2 0 .258 Reyes dh 4 1 3 2 1 0 .256 Zimmer rf 5 1 2 3 0 1 .244 Miller 1b 5 1 2 1 0 1 .175 Johnson lf 4 1 2 0 0 2 .271 Hedges c 3 1 1 0 1 2 .186 Giménez 2b 4 1 1 1 0 3 .186

Texas 022 001 010_6 9 1 Cleveland 400 410 01x_10 15 2

E_Lowe (8), Ramírez (12), Miller (3). LOB_Texas 5, Cleveland 8. 2B_Trevino (10), Ibáñez (11), Reyes (13), Giménez (5). HR_Solak (10), off Stephan; Peters (5), off Wittgren; Straw (4), off Lyles; Zimmer (6), off Lyles; Miller (3), off Santana. RBIs_Trevino (20), Solak 2 (37), Peters (14), Straw (42), Reyes 2 (64), Zimmer 3 (27), Giménez (7), Rosario (44), Ramírez (80), Miller (11). SB_Ramírez 3 (19), Zimmer (11), Hedges (1), Taveras (3). SF_Rosario.

Runners left in scoring position_Texas 2 (Lowe 2, Kiner-Falefa, Ibáñez); Cleveland 6 (Miller 3, Straw 2, Zimmer). RISP_Texas 1 for 7; Cleveland 6 for 16.

Runners moved up_Kiner-Falefa. GIDP_Solak, Zimmer.

DP_Texas 1 (Kiner-Falefa, Lowe); Cleveland 1 (Rosario, Giménez, Miller).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, L, 6-11 3 2-3 9 8 8 1 3 87 5.70 Santana 1 1-3 1 1 1 1 3 26 5.26 Sborz 1 1 0 0 1 0 13 4.30 Evans 1 2 0 0 0 3 16 4.98 Patton 1 2 1 1 1 1 15 3.62

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Hentges 4 5 4 2 2 3 68 7.31 Stephan, W, 3-0 2 2-3 2 1 1 0 4 37 4.50 Wittgren 1 1-3 2 1 1 0 0 16 4.22 Clase 1 0 0 0 0 2 14 1.49

Inherited runners-scored_Santana 1-0, Wittgren 1-0. WP_Sborz, Hentges.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, John Bacon; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_3:12. A_10,827 (34,788).

