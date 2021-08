Cleveland 9, L.A. Angels 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 1 4 Ohtani dh 4 0 1 0 0 1 .272 Fletcher 2b 3 0 1 1 1 0 .298 Gosselin 3b 4 0 0 0 0 1 .277 Walsh 1b 4 0 0 0 0 0 .264 J.Iglesias ss 4 0 0 0 0 0 .263 Adell lf 3 0 0 0 0 0 .203 Marsh cf 3 0 0 0 0 2 .229 Suzuki c 3 1 2 0 0 0 .227 Lagares rf 3 0 0 0 0 0 .236

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 9 15 9 4 12 Straw cf 4 3 3 1 1 1 .272 Rosario ss 4 2 2 1 1 0 .280 Ramírez 3b 4 2 2 1 1 1 .257 Reyes dh 5 1 2 5 0 1 .253 Zimmer rf 5 0 1 1 0 2 .249 Ramos c 4 0 1 0 1 3 .214 Johnson lf 5 0 2 0 0 2 .245 Chang 1b 4 1 1 0 0 1 .189 Giménez 2b 4 0 1 0 0 1 .179

Los Angeles 001 000 000_1 4 0 Cleveland 320 003 01x_9 15 1

E_Chang (3). LOB_Los Angeles 4, Cleveland 10. 2B_Suzuki (7), Straw 2 (21), Rosario (22). HR_Reyes (22), off Barria; Ramírez (28), off Quijada. RBIs_Fletcher (40), Reyes 5 (60), Straw (40), Rosario (40), Zimmer (23), Ramírez (76). SB_Ramírez (15).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Gosselin, Ohtani); Cleveland 6 (Ramírez, Giménez 2, Reyes, Ramos, Rosario). RISP_Los Angeles 2 for 5; Cleveland 5 for 11.

GIDP_Gosselin.

DP_Cleveland 1 (Giménez, Chang).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Barria, L, 2-2 2 6 5 5 0 3 45 5.87 Selman 1 3 0 0 0 0 16 7.36 Marte 2 1 0 0 0 4 33 0.00 Guerra 2 4 3 3 3 3 58 5.66 Quijada 1 1 1 1 1 2 24 4.76

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Hentges 4 3 1 1 1 2 61 7.52 Stephan, W, 2-0 3 1 0 0 0 2 35 4.57 Parker 1 0 0 0 0 0 11 2.25 Garza 1 0 0 0 0 0 7 4.50

WP_Hentges.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Dan Bellino; Third, Alan Porter.

T_3:02. A_22,755 (34,788).

