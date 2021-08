Regular Season Year Tm Int Yds TD 1970 Dal 2 66 0 1971 Dal 2 0 0 1972 Dal 3 40 0 1973 Dal 2 9 0 1974 Dal 3 8 0 1975 Dal 3 58 1 1976 Dal 3 32 0 1977 Dal 5 7 0 1978 Dal 4 26 0 1979 Dal 2 35 0 Totals 29 281 1 Playoffs Year Tm Int Yds TD Totals 6 103 0

