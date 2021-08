Colorado 7, San Diego 3

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 1 4 Frazier 2b 4 0 0 0 0 0 .312 Tatis Jr. rf 4 1 1 1 0 1 .299 Machado 3b 4 0 0 0 0 1 .279 Cronenworth ss 4 1 2 1 0 0 .280 Pham lf 4 1 1 1 0 0 .244 Hosmer 1b 3 0 1 0 1 0 .278 Caratini c 3 0 0 0 0 1 .224 Grisham cf 3 0 1 0 0 0 .259 Strahm p 0 0 0 0 0 0 — Knehr p 1 0 0 0 0 0 .000 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — a-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .205 Diaz p 0 0 0 0 0 0 .000 Hill p 0 0 0 0 0 0 — b-Myers ph 1 0 0 0 0 0 .257 Melancon p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 11 7 3 10 Joe lf 3 1 1 0 2 2 .292 Hampson cf 0 0 0 0 0 0 .231 Rodgers 2b 5 0 2 1 0 1 .286 Story ss 3 1 0 0 1 1 .256 Blackmon rf 4 1 1 3 0 0 .269 Cron 1b 4 1 2 1 0 1 .266 McMahon 3b 4 0 0 0 0 2 .262 Díaz c 4 2 2 0 0 0 .229 Hilliard cf-lf 4 0 1 0 0 1 .207 Márquez p 3 1 2 2 0 1 .222 Chacín p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Motter ph 1 0 0 0 0 1 .091 Estévez p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego 000 000 300_3 6 0 Colorado 100 201 30x_7 11 0

a-struck out for Johnson in the 6th. b-grounded out for Hill in the 8th. c-struck out for Chacín in the 8th.

LOB_San Diego 3, Colorado 7. 2B_Díaz (10), Rodgers (11), Márquez (4). 3B_Díaz (1). HR_Tatis Jr. (34), off Márquez; Cronenworth (18), off Márquez; Pham (13), off Márquez; Blackmon (9), off Hill; Cron (21), off Hill. RBIs_Tatis Jr. (75), Cronenworth (59), Pham (40), Blackmon 3 (57), Márquez 2 (5), Rodgers (29), Cron (65). CS_Frazier (5).

Runners left in scoring position_San Diego 1 (Grisham); Colorado 5 (McMahon, Rodgers 2, Story 2). RISP_San Diego 0 for 2; Colorado 3 for 12.

Runners moved up_Caratini, Hilliard.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Strahm, L, 0-1 1 1-3 4 1 1 0 1 44 8.10 Knehr 2 1-3 2 2 2 2 2 39 3.52 Johnson 1 1-3 1 0 0 0 2 19 2.55 Diaz 1 2 2 2 1 2 21 3.00 Hill 1 2 2 2 0 0 19 3.43 Melancon 1 0 0 0 0 3 14 2.15

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, W, 11-9 6 1-3 5 3 3 1 4 83 3.80 Chacín, H, 8 1 2-3 0 0 0 0 0 19 4.09 Estévez 1 1 0 0 0 0 14 4.46

Inherited runners-scored_Knehr 1-0, Johnson 2-1, Hill 1-1, Chacín 1-0. PB_Díaz (8).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Adam Hamari.

T_2:57. A_28,139 (50,445).

