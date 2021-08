Colorado 7, San Diego 5

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 9 5 2 6 Frazier 2b 4 0 0 0 1 0 .310 Tatis Jr. rf 4 0 0 0 0 2 .295 Machado 3b 5 0 1 1 0 0 .278 Cronenworth ss 3 1 1 0 1 0 .280 Nola c 4 1 1 0 0 0 .289 Hosmer 1b 4 0 1 0 0 1 .277 Myers lf 4 2 2 3 0 2 .260 Grisham cf 4 0 1 1 0 1 .259 Arrieta p 2 1 1 0 0 0 .130 Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Pham ph 1 0 0 0 0 0 .243 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .200 Pagán p 0 0 0 0 0 0 .000 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — d-Kim ph 1 0 1 0 0 0 .209

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 11 7 1 9 Joe lf 3 0 0 0 1 3 .286 Hampson cf 4 0 3 0 0 1 .237 Blackmon rf 4 3 2 0 0 0 .272 Story ss 3 2 1 2 0 1 .256 Cron 1b 4 1 2 3 0 1 .269 McMahon 3b 4 0 2 1 0 0 .264 Trejo 2b 4 0 0 0 0 2 .222 Nuñez c 4 1 1 1 0 0 .176 González p 1 0 0 0 0 1 .167 Bowden p 0 0 0 0 0 0 — a-Freeland ph 1 0 0 0 0 0 .143 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Motter ph 1 0 0 0 0 0 .083 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Gilbreath p 0 0 0 0 0 0 — Bard p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego 021 101 000_5 9 0 Colorado 301 120 00x_7 11 0

a-grounded out for Bowden in the 4th. b-flied out for Crismatt in the 6th. c-grounded out for Almonte in the 6th. d-singled for Hudson in the 9th.

LOB_San Diego 7, Colorado 4. 2B_Nola (7), Cronenworth (28), Cron (17), Blackmon (19). HR_Myers (14), off González; Myers (15), off Bowden; Nuñez (8), off Arrieta; Story (16), off Crismatt. RBIs_Myers 3 (52), Machado (80), Grisham (51), Cron 3 (68), McMahon (61), Nuñez (28), Story 2 (58). CS_Hampson (5).

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Nola 2, Pham); Colorado 1 (Trejo). RISP_San Diego 4 for 12; Colorado 3 for 5.

Runners moved up_Hosmer, Frazier.

DP_San Diego 1 (Nola, Cronenworth, Machado, Cronenworth).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 5-12 3 1-3 7 5 5 1 3 64 7.13 Crismatt 1 2-3 2 2 2 0 3 38 3.36 Stammen 1 0 0 0 0 0 11 3.16 Pagán 1 1 0 0 0 2 15 3.24 Hudson 1 1 0 0 0 1 14 2.50

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA González 3 4 3 3 0 0 42 6.15 Bowden, W, 2-2 1 1 1 1 0 2 17 6.91 Almonte, H, 4 2 3 1 1 0 2 31 9.00 Kinley, H, 6 2-3 0 0 0 1 0 13 5.77 Gilbreath, H, 2 1 1-3 0 0 0 1 1 20 5.26 Bard, S, 20-27 1 1 0 0 0 1 11 4.44

Inherited runners-scored_Gilbreath 1-0. HBP_Arrieta (Story), González (Tatis Jr.). WP_Kinley. PB_Nuñez (6).

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Larry Vanover; Second, Nestor Ceja; Third, Marvin Hudson.

T_3:10. A_20,692 (50,445).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.