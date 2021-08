Detroit 4, St. Louis 3

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 7 7 Baddoo lf 5 0 0 0 0 1 .262 Schoop 2b-1b 5 0 0 0 0 0 .281 Grossman rf 4 1 1 1 1 1 .238 M.Cabrera 1b 3 1 2 1 1 0 .249 1-Short pr-ss 1 0 0 0 0 1 .147 Candelario 3b 3 1 1 0 1 1 .274 H.Castro ss-2b 4 1 1 0 0 2 .270 Greiner c 1 0 0 0 3 0 .236 Hill cf 4 0 1 1 0 1 .258 Fulmer p 0 0 0 0 0 0 — Mize p 1 0 0 1 1 0 .000 b-V.Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .220 Funkhouser p 0 0 0 0 0 0 — Ramírez p 0 0 0 0 0 0 — Cameron cf 1 0 1 0 0 0 .194

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 6 3 3 6 Edman 2b 3 0 1 1 1 0 .257 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .281 Carlson rf 3 1 1 0 0 1 .261 Arenado 3b 4 0 1 2 0 1 .257 Molina c 4 0 1 0 0 1 .259 Nootbaar lf 4 0 0 0 0 1 .250 DeJong ss 2 0 1 0 1 0 .202 McFarland p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — c-Rondón ph 1 0 0 0 0 0 .254 Bader cf 4 1 1 0 0 0 .254 Flaherty p 0 0 0 0 0 0 .118 Ponce de Leon p 1 0 0 0 0 1 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — a-Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .186 Kim p 0 0 0 0 0 0 .120 Sosa ss 0 1 0 0 1 0 .259

Detroit 022 000 000_4 7 0 St. Louis 000 000 030_3 6 0

a-flied out for Miller in the 5th. b-grounded out for Mize in the 6th. c-grounded out for García in the 9th.

1-ran for M.Cabrera in the 8th.

LOB_Detroit 9, St. Louis 5. 2B_Cameron (4), Carlson (25), Arenado (32). 3B_Bader (1). HR_Grossman (19), off Flaherty; M.Cabrera (14), off Flaherty. RBIs_Hill (9), Mize (1), Grossman (57), M.Cabrera (57), Edman (36), Arenado 2 (82). SB_Edman (20). CS_DeJong (1).

Runners left in scoring position_Detroit 4 (Schoop 2, H.Castro, Hill, Short); St. Louis 3 (Arenado, Nootbaar, Molina). RISP_Detroit 1 for 8; St. Louis 1 for 9.

Runners moved up_Schoop, Carlson, Edman. GIDP_H.Castro, DeJong.

DP_Detroit 1 (H.Castro, Schoop, M.Cabrera); St. Louis 1 (Miller, DeJong, Goldschmidt).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize, W, 7-6 5 3 0 0 2 2 76 3.55 Funkhouser 2 1 0 0 0 3 26 2.92 Ramírez 2-3 1 3 3 1 0 17 5.74 Fulmer, S, 8-11 1 1-3 1 0 0 0 1 17 3.74

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 9-2 2 4 4 4 3 1 46 3.08 Ponce de Leon 2 1-3 2 0 0 1 2 39 6.28 Miller 2-3 0 0 0 0 0 3 4.50 Kim 2 2-3 0 0 0 2 2 46 3.27 McFarland 2-3 1 0 0 0 1 9 2.04 García 2-3 0 0 0 1 1 8 3.31

Inherited runners-scored_Fulmer 2-2, Miller 2-0, McFarland 2-0, García 1-0. IBB_off García (Grossman). HBP_Ramírez (Carlson).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Carlos Torres; Second, Tim Timmons; Third, Junior Valentine.

T_3:13. A_28,185 (45,494).

