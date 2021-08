Baseball Bronze Medal Game

Dominican Republic 10, South Korea 6

Dominican Republic South Korea ab r h bi ab r h bi Totals 38 10 14 9 Totals 38 6 13 5 Emilio Bonifacio cf 4 1 2 0 Park Hae Min cf 5 1 3 1 Erick Mejia 2b-3b 6 1 1 0 Hur Kyoungmin 3b 4 0 1 1 Julio Rodriguez rf 4 2 2 2 Choi Joohwan ph 1 0 0 0 Juan Francisco 1b 5 1 2 3 Lee Jung Hoo lf-rf 5 0 0 0 Yefri Perez pr-2b 1 1 0 0 Kim Hyunsoo 1b-lf 4 3 2 1 Johan Mieses lf 4 3 2 2 Park Kunwoo rf 2 0 1 1 Melky Cabrera dh 5 0 4 1 Oh Jaeil ph-1b 1 0 1 0 Jose Bautista 3b-1b 3 0 0 0 Kang Baekho dh 4 0 2 1 Charlie Valerio c 2 0 0 1 Oh Ji Hwan ss 4 0 0 0 Jeison Guzman ss 4 1 1 0 Yang Euiji c 3 1 1 0 Kang Minho c-ph 1 0 0 0 Kim Hyeseong 2b 4 1 2 0

Dominican Republic 400 010 050 — 10 South Korea 010 140 00x — 6

DP_Dominican Republic 2, South Korea 0. LOB_Dominican Republic 12, South Korea 7. 2B_Bonifacio (1), Cabrera (1), Francisco (1), Kim (1), Park (1), Rodriguez (1). HR_Francisco (1), Kim (1), Mieses (1), Rodriguez (1). S_Bonifacio (1), Park (1). SH_Valerio (1). SB_Bonifacio (1)

IP H R ER BB SO Dominican Republic

Dario Alvarez 1-3 0 1 1 1 1 Luis Castillo 1-3 0 0 0 0 0 Jose Diaz S, 1 1 0 0 0 0 1 Jhan Marinez 0 0 0 1 0 Cristopher Mercedes W, 1-0 3 1-3 4 0 0 0 0 Raul Valdes 4 9 5 5 0 2

WP_Alvarez (1)

IP H R ER BB SO South Korea

Kim Jinuk 2-3 0 0 0 3 0 Oh Seunghwan L, 2-1 1-3 4 5 5 1 0 Cha Woochan 2-3 1 0 0 1 0 Cho Sangwoo 2 2 0 0 1 2 Go Woosuk 2 1-3 1 0 0 1 2 Kim Minwoo 1-3 3 4 4 1 1 Park Sewoong 1 2-3 2 1 1 0 4 Won Taein 1 1 0 0 0 1

HBP_by Cho (Rodriguez). WP_Kim (1), Oh (1)

Umpires_Home, Kevin Sweeney, United States; First, Kenjiro Mori, Japan; Second, Mark Winters, United States; Third, Masaharu Kasahara, Japan.

T_3:53.

