Harold Carmichael’s Career Statistics

Regular Season Team Year G No Yds Avg TD Philadelphia 1971 9 20 288 14.4 0 Philadelphia 1972 13 20 276 13.8 2 Philadelphia 1973 14 67 1116 16.7 9 Philadelphia 1974 14 56 649 11.6 8 Philadelphia 1975 14 49 639 13.0 7 Philadelphia 1976 14 42 503 12.0 5 Philadelphia 1977 14 46 665 14.5 7 Philadelphia 1978 16 55 1072 19.5 8 Philadelphia 1979 16 52 872 16.8 11 Philadelphia 1980 16 48 815 17.0 9 Philadelphia 1981 16 61 1028 16.9 6 Philadelphia 1982 9 35 540 15.4 4 Philadelphia 1983 14 38 515 13.6 3 Totals 13 179 589 8918 15.1 78

___

Playoffs Philadelphia 1978 1 5 45 9.0 1 Philadelphia 1979 2 9 203 22.5 3 Philadelphia 1980 3 13 174 13.4 1 Philadelphia 1981 1 2 43 21.5 1 Totals 4 7 29 465 16.0 6

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.