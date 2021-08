L.A. Angels 11, Texas 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 11 14 10 5 9 Fletcher 2b 5 1 2 0 0 1 .303 Ohtani dh 5 2 2 0 0 1 .274 Upton lf 3 2 0 0 2 1 .226 Lagares lf 0 0 0 0 0 0 .236 Stassi c 4 2 1 0 1 2 .307 Gosselin 1b 5 2 3 3 0 1 .280 Adell rf 4 0 3 3 1 0 .750 J.Iglesias ss 4 0 1 2 0 1 .273 Marsh cf 4 1 1 0 1 2 .173 Mayfield 3b 4 1 1 2 0 0 .197

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 1 9 Kiner-Falefa ss 4 0 0 0 0 1 .253 Culberson 3b 4 0 0 0 0 2 .232 García cf 4 1 2 0 0 2 .254 Lowe 1b 4 0 0 0 0 0 .249 Ibáñez 2b 3 1 1 2 0 0 .230 Peters rf 3 1 1 0 1 1 .333 Terry dh 4 0 1 1 0 0 .111 White lf 4 0 0 0 0 2 .177 Trevino c 3 0 1 0 0 1 .230

Los Angeles 003 012 401_11 14 0 Texas 010 002 000_3 6 1

E_Kiner-Falefa (13). LOB_Los Angeles 6, Texas 5. 2B_Adell 2 (2), Ohtani (24), Marsh (4), Trevino (6), García (14). HR_Mayfield (5), off Lyles; Ibáñez (4), off Suarez. RBIs_Gosselin 3 (24), Adell 3 (3), Mayfield 2 (11), J.Iglesias 2 (34), Terry (1), Ibáñez 2 (13). SB_Fletcher 2 (7), Adell (1). SF_J.Iglesias.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Stassi, Mayfield, J.Iglesias, Gosselin, Marsh); Texas 2 (Terry, Culberson). RISP_Los Angeles 6 for 14; Texas 1 for 5.

Runners moved up_Lowe.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, W, 5-4 5 2-3 6 3 3 1 6 88 3.60 Guerra, H, 1 1 1-3 0 0 0 0 0 18 4.71 Selman 2 0 0 0 0 3 28 3.86

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, L, 5-8 5 2-3 9 6 6 3 6 110 5.25 Santana 1-3 3 4 3 2 0 22 5.52 B.Martin 2 0 0 0 0 1 20 3.56 Sborz 1 2 1 1 0 2 26 4.78

Inherited runners-scored_B.Martin 3-2. HBP_Selman (Ibáñez). WP_Lyles.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Nick Mahrley; Second, Nate Tomlinson; Third, Joe West.

T_3:23. A_19,074 (40,300).

