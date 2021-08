L.A. Angels 5, Texas 0

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 8 4 4 11 Fletcher 2b 4 1 2 0 1 0 .307 Ohtani dh 3 0 0 0 2 2 .270 Stassi c 3 0 1 1 1 1 .307 Gosselin 1b 5 0 0 0 0 1 .272 Adell lf 4 1 1 0 0 1 .333 Marsh cf 4 1 0 0 0 2 .158 J.Iglesias ss 4 0 1 2 0 0 .269 Eaton rf 4 1 2 1 0 2 .265 Mayfield 3b 4 1 1 0 0 2 .235

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 3 10 Kiner-Falefa ss 4 0 0 0 0 1 .255 Lowe 1b 4 0 1 0 0 2 .249 García rf 3 0 0 0 1 0 .250 Heim dh 4 0 0 0 0 3 .212 Ibáñez 2b 4 0 1 0 0 0 .223 J.Martin lf 3 0 1 0 1 0 .167 Peters cf 4 0 1 0 0 2 .300 Trevino c 4 0 1 0 0 2 .231 Hernandez 3b 2 0 0 0 1 0 .000

Los Angeles 003 002 000_5 8 1 Texas 000 000 000_0 5 2

E_Mayfield (5), Lowe (6), Hernandez (1). LOB_Los Angeles 8, Texas 8. HR_Eaton (1), off Howard. RBIs_Eaton (2), Stassi (25), J.Iglesias 2 (36). SB_Fletcher (8). SF_Stassi.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Gosselin 3, Ohtani); Texas 4 (Ibáñez, Trevino 3). RISP_Los Angeles 1 for 7; Texas 0 for 5.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Bundy, W, 2-8 6 1-3 3 0 0 2 6 84 6.14 Guerra 1 1-3 0 0 0 1 3 27 4.59 Cishek 1 2 0 0 0 0 18 3.64 R.Iglesias 1-3 0 0 0 0 1 4 3.06

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Howard, L, 0-1 2 1-3 3 3 3 2 3 45 11.57 Evans 2-3 0 0 0 0 1 8 5.40 Hearn 4 3 2 0 2 4 62 4.13 Cotton 2 2 0 0 0 3 27 3.18

Inherited runners-scored_Guerra 2-0, Cishek 1-0, R.Iglesias 2-0, Evans 1-0. WP_Howard.

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Joe West; Second, Nic Lentz; Third, Nick Mahrley.

T_2:59. A_21,670 (40,300).

