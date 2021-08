L.A. Angels 6, Toronto 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 6 8 4 5 6 Fletcher 2b 4 0 1 0 0 0 .307 Ohtani dh 3 1 0 0 1 1 .267 Gosselin 1b 4 1 2 2 0 1 .275 J.Iglesias ss 2 2 1 0 2 0 .274 Upton lf 4 1 2 2 0 0 .227 Marsh cf 0 0 0 0 0 0 .154 Adell rf-lf 4 0 0 0 0 3 .259 Stassi c 4 0 1 0 0 1 .292 Lagares cf-lf-rf 2 1 1 0 2 0 .241 Mayfield 3b 3 0 0 0 0 0 .232

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 9 3 3 6 Springer cf 3 1 0 0 1 0 .280 Guerrero Jr. 1b 4 0 0 0 0 3 .314 Semien 2b 4 1 3 1 0 0 .279 Bichette ss 4 0 0 0 0 1 .290 Hernández dh 3 1 2 1 0 0 .301 Dickerson lf 3 0 1 1 0 1 .286 Grichuk rf 3 0 1 0 0 1 .254 Valera 3b 3 0 2 0 0 0 .360 McGuire c 1 0 0 0 2 0 .273

Los Angeles 002 022 0_6 8 0 Toronto 001 020 0_3 9 2

E_Semien (5), Guerrero Jr. (6). LOB_Los Angeles 8, Toronto 7. 2B_J.Iglesias (19), Semien 2 (32). 3B_Dickerson (1). RBIs_Upton 2 (36), Gosselin 2 (28), Semien (69), Hernández (72), Dickerson (4). SB_Fletcher (10), Semien (12), Upton (4), Ohtani (16). CS_Fletcher (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (J.Iglesias, Mayfield, Adell, Fletcher, Stassi, Upton); Toronto 4 (Bichette, McGuire, Hernández, Springer 2, Grichuk). RISP_Los Angeles 2 for 12; Toronto 1 for 8.

Runners moved up_Fletcher. GIDP_Fletcher, J.Iglesias, Springer.

DP_Los Angeles 2 (Mayfield, Fletcher, Gosselin; Mayfield, Fletcher, Gosselin); Toronto 2 (Semien, Bichette, Guerrero Jr.; Semien, Bichette, Guerrero Jr.).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 4 6 1 1 2 2 68 3.64 Warren 1 3 2 2 0 2 24 3.86 Guerra, W, 3-2 1 0 0 0 1 0 10 4.82 R.Iglesias, S, 25-30 1 0 0 0 0 2 9 2.94

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Matz, L, 9-7 4 2-3 6 4 2 3 5 97 4.28 Thornton 1 1 1 1 0 0 20 4.69 Dolis 1-3 1 1 1 2 0 14 4.60 Saucedo 1 0 0 0 0 1 13 4.11

Inherited runners-scored_Thornton 2-2, Dolis 1-1. IBB_off Dolis (Ohtani).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Brian Gorman; Second, Ed Hickox; Third, Junior Valentine.

T_2:43. A_3,656 (45,517).

