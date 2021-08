L.A. Angels 8, Detroit 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 8 12 7 9 13 Ohtani dh 3 1 1 0 3 1 .269 Fletcher 2b 6 1 1 0 0 1 .298 Walsh 1b 2 1 0 0 4 2 .262 J.Iglesias ss 5 1 2 0 0 1 .268 Marsh cf 5 0 2 1 0 3 .215 Mayfield 3b 3 1 1 1 2 1 .216 Adell lf 5 1 1 4 0 1 .231 Suzuki c 5 1 2 1 0 0 .219 Lagares rf 5 1 2 0 0 3 .239

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 7 2 4 9 Grossman rf 4 0 1 1 1 1 .240 Schoop 2b 5 0 2 1 0 0 .284 Cabrera 1b 2 0 0 0 2 1 .250 Candelario 3b 4 0 0 0 0 1 .276 Núñez dh 4 0 0 0 0 3 .174 H.Castro ss 4 0 0 0 0 1 .267 W.Castro lf 4 0 1 0 0 1 .215 Greiner c 3 2 2 0 1 1 .242 Reyes cf 4 0 1 0 0 0 .209

Los Angeles 101 000 006_8 12 0 Detroit 001 010 000_2 7 1

E_Schoop (9). LOB_Los Angeles 13, Detroit 9. 2B_Suzuki (6), Marsh (6), Lagares (18), Greiner (4). HR_Adell (1), off Soto; Suzuki (4), off Soto. RBIs_Marsh (3), Mayfield (18), Adell 4 (10), Suzuki (12), Schoop (66), Grossman (56). SB_Ohtani (18). CS_Ohtani (8).

Runners left in scoring position_Los Angeles 8 (Adell 3, Mayfield 3, Fletcher, Walsh); Detroit 4 (Cabrera, Candelario 2, Reyes). RISP_Los Angeles 3 for 17; Detroit 2 for 6.

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Bundy 4 2-3 3 2 2 2 3 63 6.04 Warren 1 1-3 3 0 0 1 1 20 2.45 Cishek 1 0 0 0 1 1 17 3.35 Mayers, W, 3-4 2 1 0 0 0 4 27 4.02

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize 4 4 2 2 4 4 88 3.69 Funkhouser 1 1 0 0 1 1 18 2.98 Jiménez 1 1 0 0 1 2 14 5.71 Fulmer 1 1 0 0 0 2 19 3.26 Cisnero 1 1 0 0 0 2 16 2.82 Soto, L, 4-3 2-3 4 6 5 2 1 30 3.67 Krol 1-3 0 0 0 1 1 12 4.91

Inherited runners-scored_Warren 1-0, Krol 1-1. IBB_off Jiménez (Ohtani). WP_Mize, Funkhouser.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Adam Beck; Second, Quinn Wolcott; Third, Tripp Gibson.

T_3:30. A_24,714 (41,083).

