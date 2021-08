L.A. Dodgers 13, Arizona 0

Los Angeles Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 39 13 14 12 Totals 30 0 4 0 Betts 2b 5 2 2 1 Ahmed ss 4 0 0 0 Taylor cf 4 2 2 1 Marte cf 4 0 1 0 Turner 3b 5 2 2 4 Ellis 3b 4 0 0 0 Ramirez p 1 0 0 0 Walker 1b 4 0 1 0 Pujols 1b 3 1 1 3 Reddick rf 3 0 0 0 Seager ss 4 2 1 0 Hager 2b 3 0 0 0 Pollock lf 5 1 4 2 Varsho lf-c 3 0 1 0 Barnes c 4 2 1 0 Holaday c-p 3 0 0 0 McKinney rf 4 1 1 1 C.Smith p 0 0 0 0 Urías p 2 0 0 0 Peacock p 1 0 0 0 Bickford p 1 0 0 0 Cabrera ph 1 0 1 0 Price p 0 0 0 0 Crichton p 0 0 0 0 Beaty ph-3b 1 0 0 0 Buchter p 0 0 0 0 Aguilar p 0 0 0 0 VanMeter ph-lf 0 0 0 0

Los Angeles 050 021 311 — 13 Arizona 000 000 000 — 0

E_Turner (10). DP_Los Angeles 1, Arizona 1. LOB_Los Angeles 10, Arizona 4. 2B_Pujols (3), Seager (8), Pollock 2 (20), Taylor (19). HR_Turner (20), Betts (15). S_Urías (7).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,13-3 5 4 0 0 0 7 Bickford 1 0 0 0 0 2 Price 1 0 0 0 0 1 Ramirez 2 0 0 0 1 2

Arizona C.Smith L,3-8 1 2-3 3 5 5 5 3 Peacock 3 1-3 5 2 2 0 0 Crichton 1 1 1 1 0 2 Buchter 1 3 3 3 0 3 Aguilar 1 1 1 1 1 0 Holaday 1 1 1 1 1 0

HBP_Crichton 2 (Pujols,Seager), Holaday (Taylor). WP_Peacock.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Paul Clemons; Second, Gerry Davis; Third, Rob Drake.

T_3:13. A_17,195 (48,686).

