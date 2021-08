L.A. Dodgers 5, San Diego 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 6 5 3 9 T.Turner 2b 4 1 1 0 0 2 .322 Muncy 1b 3 1 0 0 1 0 .265 J.Turner 3b 3 1 1 1 0 2 .286 Smith c 3 1 1 1 1 2 .258 Seager ss 2 1 1 1 1 0 .280 Taylor rf 4 0 1 0 0 1 .280 Pollock lf 4 0 1 2 0 0 .307 Bellinger cf 4 0 0 0 0 1 .172 Urías p 1 0 0 0 0 1 .191 b-Pujols ph 1 0 0 0 0 0 .266 Bickford p 0 0 0 0 0 0 .333 c-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .263 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 2 6 9 Pham lf 3 0 0 0 1 1 .239 Tatis Jr. cf 3 0 0 0 1 1 .287 Machado 3b 3 0 0 0 1 1 .273 Cronenworth ss 4 0 0 0 0 2 .276 Nola c 4 0 0 0 0 1 .273 Hosmer 1b 3 0 1 0 0 1 .277 Knehr p 0 0 0 0 0 0 .000 Hill p 0 0 0 0 0 0 — d-Grisham ph 1 0 0 0 0 0 .254 Myers rf 2 1 1 0 2 0 .261 Kim 2b 2 0 0 0 0 1 .204 Camarena p 0 0 0 0 0 0 .500 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Profar 1b 1 1 1 2 1 0 .243 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Adams p 0 0 0 0 0 0 — Pagán p 1 0 0 0 0 0 .000 Crismatt p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Frazier ph-2b 3 0 0 0 0 1 .307

Los Angeles 010 000 220_5 6 0 San Diego 000 000 020_2 3 0

a-flied out for Crismatt in the 5th. b-grounded out for Urías in the 6th. c-popped out for Bickford in the 7th. d-grounded out for Hill in the 9th.

LOB_Los Angeles 3, San Diego 7. 2B_Seager (15), T.Turner (24), Hosmer (19). HR_Smith (19), off Johnson; Profar (3), off Knebel. RBIs_Smith (60), Pollock 2 (53), J.Turner (70), Seager (32), Profar 2 (26). SB_T.Turner (25), Tatis Jr. (24). SF_J.Turner, Seager.

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Beaty, Seager 2); San Diego 3 (Frazier 2, Cronenworth). RISP_Los Angeles 2 for 4; San Diego 0 for 4.

DP_San Diego 1 (Profar, Tatis Jr., Machado, Tatis Jr.).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 14-3 5 1 0 0 2 4 74 3.17 Bickford, H, 6 1 0 0 0 0 1 13 2.72 Vesia, H, 6 1 0 0 0 0 1 8 2.48 Knebel 2-3 1 2 2 1 0 21 3.75 Treinen, H, 25 1-3 0 0 0 2 1 19 2.13 Jansen, S, 28-33 1 1 0 0 1 2 24 2.81

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Johnson, L, 3-3 1 1 1 1 1 2 26 2.64 Adams 1 0 0 0 0 0 8 2.64 Pagán 2 0 0 0 0 4 24 3.23 Crismatt 1 0 0 0 0 2 11 3.30 Camarena 1 1-3 3 2 2 0 1 16 9.00 Hudson 2-3 1 0 0 0 0 14 2.63 Knehr 1 1 2 2 2 0 23 3.93 Hill 1 0 0 0 0 0 8 3.45

Inherited runners-scored_Adams 1-0, Hudson 3-2. WP_Knehr.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Ed Hickox; Second, Ryan Additon; Third, Jerry Meals.

T_3:23. A_41,676 (40,209).

