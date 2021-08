LPGA Money Leaders

Through Aug. 29

Trn Money 1. Nelly Korda 14 $1,941,977 2. Lydia Ko 16 $1,214,954 3. Yuka Saso 5 $1,212,225 4. Patty Tavatanakit 13 $1,177,130 5. Minjee Lee 14 $1,160,681 6. Anna Nordqvist 15 $1,153,715 7. Ariya Jutanugarn 16 $1,127,724 8. Lizette Salas 18 $1,114,651 9. Nasa Hataoka 15 $1,043,388 10. Inbee Park 14 $956,850 11. Lexi Thompson 14 $932,348 12. Hyo Joo Kim 12 $815,312 13. Jin Young Ko 12 $803,185 14. Georgia Hall 17 $798,297 15. Leona Maguire 15 $794,503 16. Moriya Jutanugarn 16 $787,581 17. Jeongeun Lee6 18 $779,468 18. Brooke M. Henderson 17 $752,296 19. Danielle Kang 15 $680,545 20. Madelene Sagstrom 17 $673,280 21. Sei Young Kim 14 $664,510 22. Yealimi Noh 18 $657,759 23. Jessica Korda 14 $645,338 24. Pajaree Anannarukarn 18 $583,022 25. Ally Ewing 17 $573,984 26. Matilda Castren 11 $573,133 27. Austin Ernst 17 $568,280 28. In Gee Chun 17 $554,908 29. Nanna Koerstz Madsen 14 $530,724 30. Amy Yang 16 $521,638 31. Shanshan Feng 8 $520,964 32. Megan Khang 16 $514,093 33. Hannah Green 13 $494,932 34. Jennifer Kupcho 17 $491,430 35. Angel Yin 16 $490,919 36. So Yeon Ryu 14 $479,403 37. Mina Harigae 15 $473,464 38. Ryann O’Toole 16 $465,838 39. Celine Boutier 17 $424,581 40. Brittany Altomare 18 $420,458 41. Xiyu Lin 13 $392,502 42. Amy Olson 17 $380,275 43. Gaby Lopez 16 $377,330 44. Lauren Stephenson 17 $363,665 45. Jenny Shin 15 $344,503 46. Wei-Ling Hsu 15 $337,353 47. Esther Henseleit 12 $327,432 48. Stacy Lewis 16 $322,985 49. Giulia Molinaro 15 $318,767 50. Wichanee Meechai 18 $313,150

