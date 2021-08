Milwaukee 17, Chicago Cubs 4

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 47 17 22 17 Totals 37 4 8 3 Wong 2b 3 0 1 0 Ortega cf 2 0 1 1 Adames ss 6 0 1 2 Fargas ph-cf 2 0 0 0 Yelich lf 6 2 2 0 Duffy 3b 3 0 1 0 Escobar 1b 6 3 3 0 Schwindel ph-1b 2 2 2 1 Urías 3b 6 5 5 5 Wisdom 1b-3b 5 1 1 1 Peterson rf 5 3 5 4 Happ lf 5 0 1 0 Piña c 6 3 3 6 Bote 2b 4 1 0 0 Bradley Jr. cf 5 1 2 0 An.Romine ss-p 5 0 0 0 Woodruff p 0 0 0 0 Chirinos c 2 0 0 0 Tellez ph 1 0 0 0 Alcántara ss 0 0 0 0 Strickland p 1 0 0 0 Deichmann rf 4 0 2 0 Topa p 1 0 0 0 Hendricks p 1 0 0 0 Norris p 1 0 0 0 Meisinger p 0 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Jewell p 1 0 0 0 Sánchez p 0 0 0 0 Rodríguez p 0 0 0 0 Au.Romine ph-c 1 0 0 0

Milwaukee 050 044 301 — 17 Chicago 010 000 201 — 4

E_Woodruff (2), Urías 2 (20). DP_Milwaukee 1, Chicago 0. LOB_Milwaukee 9, Chicago 11. 2B_Urías 3 (22), Peterson (8), Wong (21), Bradley Jr. (12), Schwindel (3). 3B_Escobar (2). HR_Peterson (5), Piña 2 (9), Urías 2 (16), Schwindel (2), Wisdom (18). SB_Adames (3). S_Woodruff (3).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Woodruff 3 2 1 0 3 3 Strickland W,1-1 1 0 0 0 0 2 Topa 1 0 0 0 0 0 Norris 2 3 2 2 1 2 Hader 1 1 0 0 0 3 Sánchez 1 2 1 0 0 1

Chicago Hendricks L,13-5 4 11 9 9 1 3 Meisinger 1 2-3 4 4 4 1 3 Jewell 1 1-3 4 3 3 1 1 Rodríguez 1 1 0 0 1 1 An.Romine 1 2 1 1 0 1

Hendricks pitched to 4 batters in the 5th.

HBP_Hendricks (Wong), Strickland (Chirinos). WP_Meisinger, Jewell.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Todd Tichenor; Second, Tony Randazzo; Third, Dan Merzel.

T_4:00. A_32,502 (41,649).

