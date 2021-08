Milwaukee 2, San Francisco 1

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 1 5 1 1 10 Wade Jr. rf 3 0 1 0 1 1 .246 f-Solano ph-2b 1 0 0 0 0 1 .278 Belt 1b 4 1 1 1 0 1 .254 Posey c 4 0 1 0 0 1 .324 Crawford ss 4 0 0 0 0 1 .286 Bryant 3b 4 0 1 0 0 1 .318 Yastrzemski cf-rf 4 0 1 0 0 0 .226 Dickerson lf 4 0 0 0 0 1 .222 La Stella 2b 3 0 0 0 0 0 .231 d-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 1 .227 Webb p 2 0 0 0 0 1 .043 a-Flores ph 1 0 0 0 0 1 .252 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — e-Ruf ph 1 0 0 0 0 0 .275 J.García p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 2 11 Wong 2b 4 0 0 0 0 2 .291 Adames ss 4 0 1 0 0 1 .291 Narváez c 3 0 0 0 0 0 .284 c-Piña ph-c 1 0 0 0 0 1 .154 Escobar 3b 4 0 0 0 0 2 .240 A.García rf 3 2 1 1 1 1 .267 Tellez 1b 4 0 2 1 0 0 .351 Taylor lf 2 0 0 0 1 2 .241 Cain cf 3 0 1 0 0 0 .248 Burnes p 2 0 0 0 0 2 .162 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — b-Urías ph 1 0 0 0 0 0 .232 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Suter p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 000 001 000 0_1 5 0 Milwaukee 010 000 000 1_2 5 3

No outs when winning run scored.

a-struck out for Webb in the 7th. b-flied out for Boxberger in the 8th. c-struck out for Narváez in the 9th. d-struck out for La Stella in the 10th. e-lined out for McGee in the 10th. f-struck out for Wade Jr. in the 10th.

E_Tellez (3), Adames (7), Escobar (1). LOB_San Francisco 7, Milwaukee 5. 2B_Tellez (3). HR_Belt (12), off Burnes; A.García (19), off Webb. RBIs_Belt (30), A.García (67), Tellez (17). SB_Bryant (1).

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Crawford, Yastrzemski 2, Solano); Milwaukee 3 (Burnes 2, Escobar). RISP_San Francisco 0 for 6; Milwaukee 1 for 4.

Runners moved up_Posey, Cain, Narváez. GIDP_Tellez.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Bryant, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb 6 3 1 1 1 9 91 3.19 Leone 1 0 0 0 1 1 12 1.32 Rogers 1 1 0 0 0 0 12 1.90 McGee 1 0 0 0 0 1 9 2.14 J.García, L, 3-3 0 1 1 0 0 0 4 2.63

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes 7 4 1 1 1 5 105 2.39 Boxberger 1 0 0 0 0 2 19 2.53 Williams 1 1 0 0 0 1 16 2.52 Suter, W, 11-5 1 0 0 0 0 2 9 2.82

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Hunter Wendelstedt; Second, Ron Kulpa; Third, Tony Randazzo.

T_3:08. A_33,250 (41,900).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.