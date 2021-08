Milwaukee 2, St. Louis 0

Milwaukee St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 39 2 14 2 Totals 31 0 4 0 Wong 2b 4 0 3 1 Edman 2b 4 0 1 0 Adames ss 4 0 2 0 Goldschmidt 1b 3 0 2 0 Yelich lf 5 1 2 0 Arenado 3b 3 0 0 0 Escobar 3b 5 0 1 0 O’Neill lf 4 0 0 0 Narváez c 4 0 1 1 Molina c 3 0 1 0 A.García rf 5 0 3 0 Nootbaar rf 3 0 0 0 Tellez 1b 4 1 1 0 Dean ph 1 0 0 0 Cain cf 4 0 0 0 Bader cf 4 0 0 0 Burnes p 3 0 1 0 Sosa ss 3 0 0 0 Boxberger p 0 0 0 0 Wainwright p 1 0 0 0 Peterson ph 1 0 0 0 Rondón ph 1 0 0 0 Williams p 0 0 0 0 McFarland p 0 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 L.García p 0 0 0 0 Carpenter ph 1 0 0 0 A.Miller p 0 0 0 0

Milwaukee 011 000 000 — 2 St. Louis 000 000 000 — 0

E_Sosa (8). LOB_Milwaukee 13, St. Louis 7. 2B_Tellez (4), Wong 2 (23), Yelich (12), Narváez (15), A.García (15). SB_Arenado (2).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Burnes W,8-4 6 2 0 0 2 3 Boxberger H,18 1 1 0 0 0 1 Williams H,19 1 1 0 0 0 1 Hader S,24-25 1 0 0 0 1 2

St. Louis Wainwright L,11-7 6 9 2 2 2 4 McFarland 1 2 0 0 0 2 L.García 1 2 0 0 0 1 A.Miller 1 1 0 0 0 0

HBP_Wainwright (Wong). WP_Burnes.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Alan Porter; Third, Sean Barber.

T_3:15. A_28,058 (45,494).

