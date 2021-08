Milwaukee 3, San Francisco 1

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 9 3 3 8 Wong 2b 5 0 1 0 0 3 .284 Yelich lf 5 1 1 0 0 1 .254 A.García rf 3 0 0 0 1 1 .270 Narváez c 4 1 1 1 0 0 .284 Tellez 1b 3 0 1 0 1 0 .277 Urías ss 3 0 1 1 0 1 .244 Peterson 3b 3 1 3 0 1 0 .278 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .174 Burnes p 3 0 1 1 0 1 .167 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 — b-Cain ph 1 0 0 0 0 0 .234 Hader p 0 0 0 0 0 0 —

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 6 1 1 10 Wade Jr. rf 3 0 0 0 1 1 .246 Posey c 4 0 0 0 0 2 .308 Belt 1b 4 1 2 0 0 1 .248 Bryant 3b 4 0 2 0 0 2 .269 Crawford ss 4 0 1 1 0 1 .291 Yastrzemski cf 4 0 0 0 0 0 .220 Dickerson lf 3 0 1 0 0 0 .236 c-Slater ph 1 0 0 0 0 0 .221 Vosler 2b 2 0 0 0 0 2 .178 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Watson p 0 0 0 0 0 0 — a-Ruf ph 1 0 0 0 0 0 .276 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Álvarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 J.García p 1 0 0 0 0 1 .000 Flores 2b 2 0 0 0 0 0 .248

Milwaukee 110 000 010_3 9 0 San Francisco 000 000 100_1 6 0

a-lined out for Watson in the 7th. b-grounded out for Williams in the 9th. c-flied out for Dickerson in the 9th.

LOB_Milwaukee 8, San Francisco 6. 2B_Yelich (16), Peterson (10), Dickerson (9), Belt (9), Bryant (25). RBIs_Narváez (43), Burnes (4), Urías (59), Crawford (74). CS_Peterson (1). SF_Urías.

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Urías, A.García, Burnes, Bradley Jr. 3); San Francisco 3 (Wade Jr., Ruf, Slater). RISP_Milwaukee 2 for 10; San Francisco 2 for 11.

Runners moved up_A.García, Bradley Jr., Yastrzemski.

DP_San Francisco 1 (Posey, Bryant, Posey).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes, W, 9-4 6 4 1 1 0 9 93 2.27 Boxberger, H, 20 1 1 0 0 0 0 6 2.25 Williams, H, 22 1 0 0 0 1 1 16 2.01 Hader, S, 28-29 1 1 0 0 0 0 14 1.51

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Álvarez, L, 4-2 1 2-3 4 2 2 2 0 39 2.39 Jackson 1-3 0 0 0 0 1 4 3.24 J.García 3 2-3 1 0 0 0 4 40 2.48 Littell 1-3 2 0 0 0 0 10 2.91 Watson 1 0 0 0 0 1 12 3.18 Leone 1 2 1 1 1 0 23 1.70 Brebbia 1 0 0 0 0 2 12 6.19

Inherited runners-scored_Boxberger 2-1, Jackson 2-0.

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Alex Tosi; Second, Ted Barrett; Third, Angel Hernandez.

T_3:15. A_23,154 (41,915).

