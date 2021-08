Milwaukee 6, Minnesota 2

Milwaukee Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 9 6 Totals 33 2 6 2 Wong 2b 5 0 2 2 Buxton cf 4 0 0 0 Adames dh 4 0 0 0 Polanco 2b-ss 4 0 1 0 Yelich lf 4 1 2 0 Refsnyder rf 2 1 0 0 Narváez c 4 1 0 0 Gordon ph-lf 1 0 0 0 Tellez 1b 4 1 1 3 Donaldson dh 4 0 2 0 Urías ss 3 1 1 1 Sanó 1b 4 1 2 2 Peterson rf 3 1 0 0 Rooker lf-rf 4 0 0 0 Bradley Jr. cf 4 0 2 0 Jeffers c 4 0 0 0 Reyes 3b 4 1 1 0 Astudillo 3b 3 0 1 0 Simmons ss 2 0 0 0 Arraez ph-2b 1 0 0 0

Milwaukee 013 200 000 — 6 Minnesota 000 200 000 — 2

DP_Milwaukee 0, Minnesota 1. LOB_Milwaukee 7, Minnesota 5. 2B_Bradley Jr. (13), Yelich (15), Reyes (4), Wong 2 (25), Polanco (27). HR_Urías (18), Tellez (7), Sanó (23).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Ashby W,1-0 5 3 2 2 1 4 Strickland 1 1 0 0 0 1 Boxberger 1 1 0 0 0 2 Williams 1 0 0 0 0 3 Hader 1 1 0 0 0 3

Minnesota Jax L,3-3 5 6 6 6 3 5 Gibaut 3 3 0 0 1 2 Garza Jr. 1 0 0 0 0 2

HBP_Jax (Peterson).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Adrian Johnson; Second, Brian Gorman; Third, Jeremy Riggs.

T_2:52. A_26,186 (38,544).

