Minnesota 4, Chicago White Sox 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 1 11 Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .299 Engel rf 4 1 1 2 0 2 .263 Abreu 1b 4 1 2 1 0 1 .249 Jiménez dh 4 0 0 0 0 2 .268 Moncada 3b 4 0 0 0 0 1 .253 Vaughn lf 3 0 1 0 1 0 .264 Robert cf 3 0 0 0 0 1 .311 Hernandez 2b 3 1 1 0 0 0 .282 Zavala c 2 0 0 0 0 2 .212 a-Lamb ph 1 0 0 0 0 1 .218 Collins c 0 0 0 0 0 0 .197

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 6 4 5 6 Refsnyder cf 3 1 0 0 1 1 .309 Rooker lf 3 0 0 0 0 1 .163 Cave lf 0 0 0 0 0 0 .181 Donaldson dh 3 1 0 0 1 0 .242 Garver c 3 0 1 0 1 1 .222 Arraez 2b-3b 4 0 1 1 0 2 .318 Sanó 1b 2 1 0 1 2 0 .210 Astudillo 3b 3 1 1 2 0 0 .268 b-Polanco ph-2b 1 0 1 0 0 0 .272 Kepler rf 4 0 0 0 0 1 .206 Simmons ss 3 0 2 0 0 0 .219

Chicago 003 000 000_3 6 0 Minnesota 200 002 00x_4 6 0

a-struck out for Zavala in the 7th. b-singled for Astudillo in the 8th.

LOB_Chicago 3, Minnesota 7. 2B_Abreu (18). HR_Engel (7), off Jax; Abreu (22), off Jax; Astudillo (6), off Keuchel. RBIs_Engel 2 (18), Abreu (84), Arraez (27), Sanó (46), Astudillo 2 (18).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Vaughn); Minnesota 3 (Astudillo 2, Kepler). RISP_Chicago 0 for 3; Minnesota 1 for 4.

Runners moved up_Sanó. LIDP_Abreu. GIDP_Robert, Refsnyder.

DP_Chicago 1 (Moncada, Hernandez, Abreu); Minnesota 2 (Arraez, Simmons, Sanó; Astudillo, Sanó, Astudillo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, L, 7-6 6 4 4 4 4 1 102 4.51 Tepera 1 1 0 0 0 2 14 1.59 Bummer 1 1 0 0 1 3 28 4.15

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Jax, W, 3-1 6 5 3 3 1 10 83 5.45 Gant, H, 1 1 0 0 0 0 1 11 1.59 Duffey, H, 15 1 1 0 0 0 0 15 3.68 Colomé, S, 6-10 1 0 0 0 0 0 10 4.22

HBP_Keuchel (Rooker). PB_Zavala (5), Garver (4).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Manny Gonzalez; Second, Laz Diaz; Third, Mike Estabrook.

T_2:43. A_18,302 (38,544).

