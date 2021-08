Montreal 0, Cincinnati 0

Montreal 0 0 — 0 Cincinnati 0 0 — 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Montreal, Sebastian Breza, Jonathan Sirois; Cincinnati, Przemyslaw Tyton, Cody Cropper.

Yellow Cards_Maciel, Montreal, 22nd; Choiniere, Montreal, 26th; Cruz, Cincinnati, 36th; Matarrita, Cincinnati, 62nd; Camacho, Montreal, 68th; Acosta, Cincinnati, 89th; Brenner, Cincinnati, 90th+4.

Referee_Ramy Touchan. Assistant Referees_Brian Dunn, Brian Poeschel, Chico Grajeda. 4th Official_Jonathan Bilinski.

Lineups

Montreal_Sebastian Breza; Zachary Brault Guillard (Clement Bayiha, 62nd), Rudy Camacho, Kamal Miller, Joel Waterman; Mathieu Choiniere (Zorhan Bassong, 46th), Maciel (Samuel Piette, 46th), Djordje Mihailovic, Joaquin Torres (Kiki Struna, 77th), Victor Wanyama; Sunusi Ibrahim (Bjorn Johnsen, 62nd).

Cincinnati_Przemyslaw Tyton; Geoff Cameron, Nick Hagglund, Ronald Matarrita, Gustavo Vallecilla; Luciano Acosta, Alvaro Barreal, Allan Cruz (Florian Valot, 70th), Haris Medunjanin (Brandon Vazquez, 85th); Brenner, Yuya Kubo.

