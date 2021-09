N.Y. Mets 3, Miami 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 1 5 1 2 8 Chisholm Jr. 2b 3 0 0 0 1 1 .256 I.Díaz 3b 3 0 0 0 0 0 .188 Brinson lf 3 0 2 0 0 1 .246 Sánchez rf 2 0 1 0 1 1 .241 L.Díaz 1b 3 0 0 0 0 0 .121 León c 3 1 0 0 0 1 .181 Sierra cf 3 0 0 0 0 2 .243 Rojas ss 3 0 1 0 0 1 .267 Cabrera p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Aguilar ph 1 0 1 1 0 0 .263 Guenther p 0 0 0 0 0 0 — b-Alfaro ph 1 0 0 0 0 1 .244

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 21 3 7 3 1 3 Villar 2b-3b 3 0 1 0 0 0 .257 Nimmo cf 3 1 2 0 0 0 .298 Alonso 1b 3 0 0 0 0 1 .260 Conforto rf 1 1 1 2 1 0 .217 Báez ss-2b 3 1 1 0 0 1 .244 McNeil lf 2 0 1 1 0 0 .250 Pillar lf 0 0 0 0 0 0 .212 Davis 3b 2 0 1 0 0 1 .297 Loup p 0 0 0 0 0 0 — Lugo p 0 0 0 0 0 0 .000 E.Díaz p 0 0 0 0 0 0 — Mazeika c 2 0 0 0 0 0 .203 Williams p 1 0 0 0 0 0 .200 Lindor ss 1 0 0 0 0 0 .221

Miami 000 010 0_1 5 0 New York 000 300 x_3 7 1

a-doubled for Cabrera in the 5th. b-struck out for Guenther in the 7th.

E_Villar (8). LOB_Miami 6, New York 2. 2B_Aguilar (23), McNeil (16). HR_Conforto (10), off Cabrera. RBIs_Aguilar (92), Conforto 2 (36), McNeil (31). CS_Nimmo (3).

Runners left in scoring position_Miami 3 (L.Díaz, I.Díaz 2, Sierra 2); New York 1 (Davis). RISP_Miami 1 for 6; New York 0 for 1.

Runners moved up_L.Díaz. GIDP_I.Díaz, Mazeika, McNeil.

DP_Miami 2 (Chisholm Jr., Rojas, L.Díaz; Rojas, I.Díaz, L.Díaz); New York 1 (Loup, Mazeika, Alonso).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Cabrera, L, 0-1 4 7 3 3 0 2 53 5.23 Guenther 2 0 0 0 1 1 26 6.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Williams 4 1-3 4 1 0 0 4 57 4.27 Loup, W, 4-0 2-3 0 0 0 1 0 7 1.20 Lugo, H, 10 1 1 0 0 1 2 23 3.09 E.Díaz, S, 27-31 1 0 0 0 0 2 9 3.42

Inherited runners-scored_Loup 2-0. HBP_Cabrera (Conforto).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Lance Barrett; Second, Carlos Torres; Third, Brennan Miller.

T_2:05. A_18,101 (41,922).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.