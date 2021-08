N.Y. Mets 5, Miami 3

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 5 11 3 4 9 Nimmo cf 4 0 1 0 1 0 .292 Pillar lf 0 0 0 0 0 0 .213 McNeil 2b 5 0 2 0 0 0 .274 Alonso 1b 3 0 0 0 2 1 .254 Dr.Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 May p 0 0 0 0 0 0 — Do.Smith lf-1b 5 1 2 0 0 1 .255 Báez ss 5 2 2 1 0 1 .200 Conforto rf 4 2 2 0 1 0 .203 Villar 3b 5 0 0 1 0 4 .234 Nido c 5 0 1 1 0 2 .240 Carrasco p 2 0 0 0 0 0 .000 Loup p 0 0 0 0 0 0 — Familia p 0 0 0 0 0 0 — b-Drury ph 1 0 0 0 0 0 .303 Castro p 0 0 0 0 0 0 — d-Davis ph 1 0 1 0 0 0 .311 1-Almora Jr. pr-cf 0 0 0 0 0 0 .075

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 7 3 0 12 Chisholm Jr. ss 4 0 0 1 0 0 .251 I.Díaz 2b 4 0 0 0 0 1 .179 Aguilar 1b 4 1 2 1 0 0 .266 Brinson cf 4 0 0 0 0 3 .236 Anderson 3b 4 0 1 0 0 1 .252 Alfaro lf 4 1 1 0 0 2 .224 De La Cruz rf 4 1 1 0 0 2 .227 Jackson c 3 0 1 0 0 2 .182 Thompson p 1 0 0 0 0 1 .100 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Panik ph 1 0 1 1 0 0 .145 Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — c-Sierra ph 1 0 0 0 0 0 .232 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 Guenther p 0 0 0 0 0 0 —

New York 030 000 020_5 11 0 Miami 000 021 000_3 7 3

a-singled for Detwiler in the 5th. b-grounded out for Familia in the 7th. c-flied out for Bleier in the 7th. d-singled for Castro in the 8th.

1-ran for Davis in the 8th.

E_Thompson (1), Chisholm Jr. 2 (19). LOB_New York 12, Miami 4. 2B_Do.Smith (14), McNeil (11), Conforto (12), Jackson (1), Aguilar (19), Anderson (7). HR_Báez (2), off Bass; Aguilar (19), off Familia. RBIs_Villar (23), Nido (13), Báez (3), Panik (4), Chisholm Jr. (35), Aguilar (76). SB_Alonso (2).

Runners left in scoring position_New York 8 (Nimmo 2, Báez, Do.Smith 2, Alonso 2, Nido 2); Miami 3 (Chisholm Jr., Anderson, De La Cruz). RISP_New York 2 for 13; Miami 1 for 9.

Runners moved up_Villar. GIDP_Nimmo.

DP_Miami 1 (Thompson, Chisholm Jr., Aguilar).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco 4 1-3 5 2 2 0 5 62 3.24 Loup 2-3 0 0 0 0 1 11 1.25 Familia, BS, 1-4 1 2 1 1 0 3 19 3.41 Castro, W, 3-3 1 0 0 0 0 1 14 3.40 Dr.Smith, H, 1 1 0 0 0 0 0 11 2.65 May, S, 4-6 1 0 0 0 0 2 16 3.21

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Thompson 4 3 3 2 2 2 77 2.53 Detwiler 1 0 0 0 0 1 10 6.03 Pop 1 2-3 0 0 0 0 2 19 4.72 Bleier 1-3 2 0 0 1 0 5 3.29 Bass, L, 1-7 2-3 3 2 2 0 2 24 4.10 Okert 1-3 1 0 0 1 0 17 2.63 Guenther 1 2 0 0 0 2 25 0.00

Inherited runners-scored_Loup 2-1, Okert 2-1. IBB_off Bleier (Alonso). PB_Jackson (1).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Shane Livensparger; Second, Ted Barrett; Third, Stu Scheuwater.

T_3:33. A_9,760 (36,742).

