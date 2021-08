N.Y. Yankees 13, Baltimore 1

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 7 1 2 9 Mullins cf 4 1 1 0 0 1 .321 Urías ss 3 0 1 0 0 1 .285 Martin ss 1 0 0 0 0 0 .000 Mountcastle 1b 4 0 2 1 0 1 .262 Santander rf 2 0 1 0 1 0 .235 McKenna lf 0 0 0 0 1 0 .191 Hays lf-rf 4 0 1 0 0 1 .237 Stewart dh 4 0 0 0 0 1 .202 Severino c 4 0 0 0 0 2 .228 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .215 Valaika 2b 4 0 0 0 0 2 .192

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 13 15 12 0 5 LeMahieu 2b 4 2 2 1 0 0 .264 Wade 3b 1 1 1 2 0 0 .211 Rizzo 1b 5 2 2 1 0 0 .438 Judge rf 5 2 2 1 0 1 .281 Stanton dh 5 2 2 4 0 0 .253 Gallo lf 4 0 0 0 0 2 .105 Sánchez c 4 1 2 1 0 1 .213 Torres ss 3 1 2 2 0 0 .246 Odor 3b-2b 4 1 1 0 0 1 .227 Allen cf 3 1 1 0 0 0 .270

Baltimore 000 000 010_1 7 1 New York 015 300 04x_13 15 0

E_Mullins (4). LOB_Baltimore 8, New York 3. 2B_Franco (20), Mountcastle (19), Torres (14), LeMahieu 2 (17), Sánchez (12), Wade (2). HR_Stanton (17), off Plutko; Judge (22), off Anderson. RBIs_Mountcastle (60), Torres 2 (39), LeMahieu (40), Stanton 4 (50), Sánchez (39), Wade 2 (4), Rizzo (5), Judge (50). SF_Torres.

Runners left in scoring position_Baltimore 5 (Stewart 3, Hays, Valaika); New York 2 (Odor 2). RISP_Baltimore 1 for 6; New York 7 for 13.

Runners moved up_Martin, Hays, Allen, Rizzo. GIDP_Valaika.

DP_New York 1 (Odor, Torres, Rizzo).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Wells, L, 1-2 2 1-3 7 6 6 0 2 63 7.64 Plutko 1 2-3 3 3 3 0 2 36 5.53 Akin 3 1 0 0 0 1 35 7.66 Anderson 1 4 4 4 0 0 30 9.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Gil, W, 1-0 6 4 0 0 1 6 88 0.00 Ridings 1 1 0 0 0 3 16 0.00 Koerner 2 2 1 1 1 0 34 4.50

Inherited runners-scored_Plutko 2-1. HBP_Wells (Allen), Koerner (Franco). WP_Anderson.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Tom Hallion; Second, Malachi Moore; Third, Mark Ripperger.

T_3:04. A_30,815 (47,309).

