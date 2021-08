New England 3, D.C. United 2

D.C. United 1 1 — 2 New England 0 3 — 3

First Half_1, D.C. United, Arriola, 3 (Flores), 10th minute.

Second Half_2, New England, McNamara, 2 (Traustason), 49th; 3, New England, Buchanan, 5 (Boateng), 53rd; 4, New England, Jones, 2, 85th; 5, D.C. United, Abila, 1 (Kamara), 90th+6.

Goalies_D.C. United, Jon Kempin, Chris Seitz; New England, Matt Turner, Earl Edwards Jr, Brad Knighton.

Yellow Cards_Asad, D.C. United, 32nd; Traustason, New England, 33rd; Kaptoum, New England, 42nd; DeLaGarza, New England, 60th; Birnbaum, D.C. United, 78th.

Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_C.J. Morgante, Adam Wienckowski, Sorin Stoica. 4th Official_Mark Allatin.

A_11,419.

Lineups

D.C. United_Jon Kempin; Steve Birnbaum, Frederic Brillant, Joseph Mora, Chris Odoi-Atsem; Yamil Asad (Ola Kamara, 77th), Edison Flores (Ramon Abila, 67th), Felipe Martins, Drew Skundrich; Paul Arriola (Yordy Reyna, 14th), Griffin Yow (Julian Gressel, 67th).

New England_Matt Turner; A.J. DeLaGarza, Andrew Farrell, Henry Kessler; Lucas Maciel Felix (Tajon Buchanan, 46th), Wilfrid Kaptoum (Emmanuel Boateng, 46th, Christian Mafla, 90th), Tommy McNamara, Arnor Traustason; Gustavo Bou (Scott Caldwell, 75th), Teal Bunbury (Adam Buksa, 46th), DeJuan Jones.

