Olympic Gymnastics Results

Friday
Women
Individual All-Around
Qualification
Rotation 1
1. Dina Averina, ROC, 27.625.
2. Arina Averina, ROC, 27.225.
3. Alina Harnasko, Belarus, 27.200.
4. Anastasiia Salos, Belarus, 25.700.
4. Milena Baldassarri, Italy, 25.700.
6. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 25.600.
7. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 24.600.
8. Katrin Taseva, Bulgaria, 24.450.
9. Nicol Zelikman, Israel, 24.350.
10. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 24.100.
11. Sumire Kita, Japan, 23.900.
12. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 23.800.
13. Laura Zeng, United States, 23.700.
14. Salome Pazhava, Georgia, 23.550.
15. Linoy Ashram, Israel, 23.500.
16. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 23.400.
16. Evita Griskenas, United States, 23.400.
18. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 22.800.
19. Rut Castillo Galindo, Mexico, 22.700.
20. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 22.450.
21. Fanni Pigniczki, Hungary, 22.400.
22. Habiba Marzouk, Egypt, 21.700.
23. Lidiia Iakovleva, Australia, 19.800.
24. Chisaki Oiwa, Japan, 19.600.
25. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 19.400.
26. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 7.550.
Rotation 2
1. Linoy Ashram, Israel, 28.250.
2. Dina Averina, ROC, 27.600.
3. Arina Averina, ROC, 27.250.
4. Alina Harnasko, Belarus, 26.400.
5. Anastasiia Salos, Belarus, 26.300.
6. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 25.800.
7. Nicol Zelikman, Israel, 25.500.
8. Katrin Taseva, Bulgaria, 24.600.
9. Milena Baldassarri, Italy, 24.550.
10. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 24.300.
11. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 23.800.
12. Evita Griskenas, United States, 23.675.
13. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 23.550.
14. Sumire Kita, Japan, 23.150.
15. Chisaki Oiwa, Japan, 23.100.
16. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 23.000.
17. Rut Castillo Galindo, Mexico, 22.350.
18. Habiba Marzouk, Egypt, 22.150.
19. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 22.050.
20. Laura Zeng, United States, 22.000.
21. Salome Pazhava, Georgia, 21.950.
22. Fanni Pigniczki, Hungary, 21.200.
23. Lidiia Iakovleva, Australia, 20.600.
24. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 20.550.
25. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 19.800.
26. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 13.200.
Rotation 3
1. Dina Averina, ROC, 28.275.
2. Arina Averina, ROC, 28.100.
3. Linoy Ashram, Israel, 27.850.
4. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 26.600.
5. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 26.100.
6. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 25.700.
7. Nicol Zelikman, Israel, 24.950.
8. Anastasiia Salos, Belarus, 24.550.
9. Katrin Taseva, Bulgaria, 24.400.
10. Salome Pazhava, Georgia, 23.500.
11. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 22.550.
12. Alina Harnasko, Belarus, 21.750.
13. Chisaki Oiwa, Japan, 21.250.
14. Sumire Kita, Japan, 21.200.
15. Habiba Marzouk, Egypt, 21.100.
16. Laura Zeng, United States, 21.000.
17. Evita Griskenas, United States, 20.775.
18. Milena Baldassarri, Italy, 20.150.
19. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 19.900.
20. Fanni Pigniczki, Hungary, 19.450.
21. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 19.250.
22. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 18.600.
23. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 18.350.
24. Rut Castillo Galindo, Mexico, 16.200.
25. Lidiia Iakovleva, Australia, 16.050.
26. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 12.550.
Rotation 4
1. Milena Baldassarri, Italy, 25.650.
2. Laura Zeng, United States, 24.700.
3. Sumire Kita, Japan, 24.550.
4. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 24.150.
5. Alina Harnasko, Belarus, 23.900.
6. Evita Griskenas, United States, 23.850.
7. Chisaki Oiwa, Japan, 23.600.
7. Arina Averina, ROC, 23.600.
9. Linoy Ashram, Israel, 23.500.
10. Dina Averina, ROC, 22.800.
11. Anastasiia Salos, Belarus, 22.600.
12. Lidiia Iakovleva, Australia, 22.325.
13. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 22.200.
14. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 21.500.
14. Rut Castillo Galindo, Mexico, 21.500.
16. Fanni Pigniczki, Hungary, 21.350.
17. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 21.250.
18. Nicol Zelikman, Israel, 21.100.
19. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 20.800.
20. Salome Pazhava, Georgia, 20.650.
21. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 19.150.
22. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 19.000.
23. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 17.950.
24. Katrin Taseva, Bulgaria, 17.650.
25. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 9.550.
26. Habiba Marzouk, Egypt, 8.400.
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