Olympic Gymnastics Results

Saturday
Women
Group All-Around
Qualification
Rotation 1
1. Bulgaria (Simona Dyankova; Stefani Kiryakova; Madlen Radukanova; Laura Traets; Erika Zafirova), 47.500.
2. ROC (Anastasia Bliznyuk; Anastasiia Maksimova; Angelina Shkatova; Anastasiia Tatareva; Alisa Tishchenko), 45.750.
3. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Martina Santandrea), 44.600.
4. Israel (Ofir Dayan; Yana Kramarenko; Natalie Raits; Yuliana Telegina; Karin Vexman), 44.000.
5. Uzbekistan (Kseniia Aleksandrova; Kamola Irnazarova; Dinara Ravshanbekova; Sevara Safoeva; Nilufar Shomuradova), 42.100.
6. China (Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Liu Xin; Xu Yanshu), 41.600.
7. Ukraine (Mariola Bodnarchuk; Daryna Duda; Yeva Meleshchuk; Anastasiya Voznyak; Mariia Vysochanska), 41.450.
8. Japan (Sakura Noshitani; Sayuri Sugimoto; Ayuka Suzuki; Nanami Takenaka; Rie Matsubara), 40.400.
9. United States (Isabelle Connor; Camilla Feeley; Lili Mizuno; Elizaveta Pletneva; Nicole Sladkov), 37.850.
10. Azerbaijan (Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Narmina Samadova; Darya Sorokina), 36.700.
11. Egypt (Login Elsasyed; Polina Fouda; Salma Saleh; Malak Selim; Tia Sobhy), 36.300.
12. Belarus (Hanna Haidukevich; Anastasiya Malakanava; Anastasiya Rybakova; Arina Tsitsilina; Karyna Yarmolenka), 36.000.
13. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Deborah Medrado; Nicole Pircio; Geovanna Santos; Beatriz Silva), 35.450.
14. Australia (Emily Abbot; Alexandra Aristoteli; Alannah Mathews; Himeka Onoda; Felicity White), 20.850.
Rotation 2
1. Bulgaria (Simona Dyankova; Stefani Kiryakova; Madlen Radukanova; Laura Traets; Erika Zafirova), 44.300.
2. Belarus (Hanna Haidukevich; Anastasiya Malakanava; Anastasiya Rybakova; Arina Tsitsilina; Karyna Yarmolenka), 43.650.
3. ROC (Anastasia Bliznyuk; Anastasiia Maksimova; Angelina Shkatova; Anastasiia Tatareva; Alisa Tishchenko), 43.300.
4. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Martina Santandrea), 42.550.
5. China (Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Liu Xin; Xu Yanshu), 42.000.
6. Ukraine (Mariola Bodnarchuk; Daryna Duda; Yeva Meleshchuk; Anastasiya Voznyak; Mariia Vysochanska), 41.250.
7. Israel (Ofir Dayan; Yana Kramarenko; Natalie Raits; Yuliana Telegina; Karin Vexman), 40.650.
8. Japan (Sakura Noshitani; Sayuri Sugimoto; Ayuka Suzuki; Nanami Takenaka; Rie Matsubara), 39.325.
9. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Deborah Medrado; Nicole Pircio; Geovanna Santos; Beatriz Silva), 37.800.
10. Azerbaijan (Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Narmina Samadova; Darya Sorokina), 37.650.
11. Uzbekistan (Kseniia Aleksandrova; Kamola Irnazarova; Dinara Ravshanbekova; Sevara Safoeva; Nilufar Shomuradova), 36.900.
12. United States (Isabelle Connor; Camilla Feeley; Lili Mizuno; Elizaveta Pletneva; Nicole Sladkov), 35.825.
13. Egypt (Login Elsasyed; Polina Fouda; Salma Saleh; Malak Selim; Tia Sobhy), 33.050.
14. Australia (Emily Abbot; Alexandra Aristoteli; Alannah Mathews; Himeka Onoda; Felicity White), 19.500.
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