PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through Aug. 1

Points Money 1. Collin Morikawa 2,136 $6,950,768 2. Jordan Spieth 2,072 $6,214,964 3. Patrick Cantlay 2,014 $5,620,030 4. Jon Rahm 2,003 $6,793,933 5. Harris English 1,899 $5,563,406 6. Louis Oosthuizen 1,826 $6,140,679 7. Bryson DeChambeau 1,824 $6,078,990 8. Justin Thomas 1,723 $5,953,362 9. Viktor Hovland 1,698 $4,823,997 10. Xander Schauffele 1,613 $5,022,458 11. Jason Kokrak 1,607 $4,882,879 12. Brooks Koepka 1,555 $5,018,211 13. Sam Burns 1,463 $3,852,238 14. Joaquin Niemann 1,440 $3,722,831 15. Dustin Johnson 1,434 $4,451,011 16. Cameron Smith 1,434 $4,385,588 17. Stewart Cink 1,431 $3,409,527 18. Abraham Ancer 1,376 $3,719,925 19. Patrick Reed 1,352 $3,942,044 20. Scottie Scheffler 1,347 $4,207,814 21. Daniel Berger 1,339 $3,783,292 22. Hideki Matsuyama 1,336 $3,984,819 23. Tony Finau 1,324 $3,794,347 24. Billy Horschel 1,241 $3,831,827 25. Rory McIlroy 1,224 $3,716,534 26. Max Homa 1,212 $3,359,108 27. Corey Conners 1,192 $3,575,692 28. Sungjae Im 1,141 $3,263,867 29. Charley Hoffman 1,127 $2,915,972 30. Kevin Na 1,099 $2,720,667 31. Marc Leishman 1,084 $3,000,346 32. Cameron Davis 1,047 $2,598,281 33. Lucas Glover 1,037 $2,500,537 34. Brian Harman 1,033 $3,082,546 35. Carlos Ortiz 1,025 $2,579,299 36. Kyoung-Hoon Lee 1,023 $2,765,863 37. Matt Jones 1,022 $2,400,685 38. Si Woo Kim 1,015 $2,759,238 39. Cameron Tringale 986 $2,310,663 40. Sergio Garcia 985 $2,579,430 41. Keegan Bradley 941 $2,347,604 42. Emiliano Grillo 901 $2,045,761 43. Charl Schwartzel 857 $2,131,460 44. Russell Henley 854 $2,302,084 45. Lee Westwood 839 $3,238,905 46. Chris Kirk 828 $2,087,603 47. Paul Casey 827 $2,690,859 48. Jhonattan Vegas 819 $1,940,423 49. Cameron Champ 811 $1,988,278 50. Patton Kizzire 802 $2,030,711 51. Maverick McNealy 801 $1,913,887 52. Hudson Swafford 789 $1,396,572 53. Webb Simpson 777 $2,202,615 54. Ryan Palmer 777 $2,165,762 55. Branden Grace 772 $1,788,250 56. Kevin Streelman 752 $1,919,041 57. Matt Fitzpatrick 742 $2,213,185 58. Phil Mickelson 740 $2,559,724 59. Talor Gooch 739 $2,221,232 60. Aaron Wise 731 $1,960,710 61. Martin Laird 728 $1,772,953 62. Matthew Wolff 721 $2,379,324 63. Sebastian Munoz 714 $1,898,891 64. Mackenzie Hughes 704 $1,727,760 65. Robert Streb 699 $1,597,019 66. J.T. Poston 697 $1,663,521 67. Troy Merritt 695 $1,819,191 68. Kevin Kisner 695 $1,744,202 69. Tyrrell Hatton 688 $1,882,279 70. Shane Lowry 685 $2,254,672 71. Bubba Watson 675 $1,855,320 72. Seamus Power 665 $1,484,029 73. Harold Varner III 638 $1,535,155 74. Adam Long 636 $1,496,681 75. Wyndham Clark 609 $1,198,800 76. Peter Malnati 602 $1,405,382 77. Brandon Hagy 595 $1,449,865 78. Joel Dahmen 594 $1,289,672 79. Lanto Griffin 593 $1,592,306 80. Doug Ghim 587 $1,234,882 81. Henrik Norlander 586 $1,377,085 82. Doc Redman 575 $1,352,498 83. Kramer Hickok 574 $1,327,275 84. Brian Gay 572 $900,574 85. Harry Higgs 567 $1,555,050 86. Alex Noren 567 $1,428,759 87. Hank Lebioda 564 $1,286,430 88. Ian Poulter 553 $1,372,534 89. Brian Stuard 545 $1,251,855 90. Brendan Steele 536 $1,358,526 91. Brandt Snedeker 533 $1,323,460 92. Luke List 531 $1,224,312 93. Keith Mitchell 526 $1,351,118 94. Garrick Higgo 515 $1,358,316 95. Tyler McCumber 504 $934,567 96. James Hahn 503 $1,164,122 97. Matt Wallace 502 $1,369,595 98. Tom Hoge 502 $1,266,111 99. Denny McCarthy 491 $1,102,445 100. Jason Day 489 $1,291,234 101. Sepp Straka 486 $1,045,273 102. Matthew NeSmith 485 $1,111,102 103. Zach Johnson 485 $1,217,071 104. Andrew Putnam 483 $1,169,734 105. Brendon Todd 478 $1,201,004 106. Kyle Stanley 477 $1,061,178 107. Adam Hadwin 474 $1,159,958 108. Russell Knox 473 $1,077,027 109. Pat Perez 473 $1,033,559 110. Sam Ryder 466 $1,027,839 111. Dylan Frittelli 453 $1,543,025 112. Chez Reavie 450 $1,065,279 113. Adam Schenk 450 $881,297 114. Richy Werenski 449 $1,146,029 115. Anirban Lahiri 446 $912,601 116. C.T. Pan 440 $1,186,763 117. Ryan Armour 434 $962,354 118. Brice Garnett 432 $893,095 119. Gary Woodland 431 $1,161,597 120. Matt Kuchar 431 $1,307,903 121. Bo Hoag 425 $908,717 122. Scott Stallings 418 $979,243 123. Adam Scott 418 $1,069,093 124. Nate Lashley 407 $867,245 125. Rickie Fowler 402 $1,089,904 126. Patrick Rodgers 401 $897,225 127. Camilo Villegas 401 $920,538 128. Chesson Hadley 390 $841,489 129. Cameron Percy 383 $750,487 130. Charles Howell III 378 $947,154 131. Chase Seiffert 378 $817,351 132. Michael Thompson 377 $864,126 133. Tommy Fleetwood 368 $1,087,127 134. Justin Rose 367 $1,113,380 135. Austin Cook 353 $838,527 136. Francesco Molinari 353 $996,977 137. Roger Sloan 338 $591,308 138. Rory Sabbatini 337 $819,916 139. Erik Van Rooyen 333 $854,096 140. Ryan Moore 332 $777,994 141. Vincent Whaley 330 $593,417 142. Michael Gligic 323 $599,133 143. Mark Hubbard 323 $734,478 144. Scott Piercy 318 $718,720 145. Beau Hossler 312 $646,893 146. Vaughn Taylor 306 $648,742 147. Nick Taylor 305 $713,359 148. Joseph Bramlett 301 $692,565 149. Bo Van Pelt 289 $667,359 150. Rafael Campos 282 $552,578

