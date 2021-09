Philadelphia 12, Washington 6

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 12 18 11 7 7 Galvis ss 6 1 2 0 0 1 .167 Segura 2b 5 3 2 0 0 1 .295 B.Harper rf 5 1 3 2 1 0 .306 McCutchen lf 4 2 2 3 2 0 .222 De Los Santos p 0 0 0 0 0 0 — Bonifacio cf 3 0 1 1 0 1 .091 b-Herrera ph-cf 1 0 1 1 2 0 .260 Torreyes 3b 6 0 1 0 0 1 .256 Vierling 1b-lf 5 2 4 0 0 0 .583 Marchan c 4 1 1 2 1 0 .282 Moore p 1 0 0 0 0 1 .000 Falter p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Maton ph 0 1 0 0 1 0 .259 Coonrod p 1 0 0 0 0 1 .000 Alvarado p 0 0 0 0 0 0 — Neris p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Miller ph-1b 1 1 1 2 0 0 .229

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 10 6 6 6 Thomas cf 4 1 1 1 1 0 .202 Kieboom 3b 4 1 1 2 1 1 .237 Soto rf 4 1 1 0 1 0 .298 Bell lf 4 1 2 0 1 0 .253 Zimmerman 1b 5 1 1 1 0 2 .240 Ruiz c 5 0 1 1 0 0 .188 García ss 5 1 2 1 0 2 .217 Sanchez 2b 2 0 0 0 2 0 .226 Corbin p 3 0 0 0 0 1 .071 Machado p 0 0 0 0 0 0 — Thompson p 0 0 0 0 0 0 — Clay p 0 0 0 0 0 0 .000 McGowin p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Stevenson ph 1 0 1 0 0 0 .220 Suero p 0 0 0 0 0 0 — R.Harper p 0 0 0 0 0 0 —

Philadelphia 000 216 003_12 18 3 Washington 012 200 001_6 10 0

a-walked for Falter in the 6th. b-singled for Bonifacio in the 6th. c-singled for McGowin in the 8th. d-homered for Neris in the 9th.

E_Segura 2 (10), Galvis (2). LOB_Philadelphia 12, Washington 10. 2B_Torreyes (10), Segura (23), McCutchen (15), Vierling (1), B.Harper (32), Thomas (6), Bell (17), Zimmerman (13), García (7). HR_McCutchen (22), off Corbin; Marchan (1), off Corbin; Miller (15), off Suero; Kieboom (6), off Moore. RBIs_McCutchen 3 (64), Bonifacio (2), Marchan 2 (4), B.Harper 2 (63), Herrera (41), Miller 2 (40), Thomas (7), Zimmerman (43), García (8), Kieboom 2 (16), Ruiz (2).

Runners left in scoring position_Philadelphia 7 (Segura, Marchan 2, Torreyes 4); Washington 6 (Zimmerman 2, Kieboom 2, Corbin, García). RISP_Philadelphia 5 for 14; Washington 4 for 13.

Runners moved up_Vierling, Ruiz. GIDP_Segura, Sanchez, Kieboom.

DP_Philadelphia 2 (Galvis, Segura, Vierling; Torreyes, Segura, Vierling); Washington 1 (García, Sanchez, Zimmerman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Moore 3 1-3 6 5 5 5 2 82 6.49 Falter, W, 2-0 1 2-3 0 0 0 0 1 28 5.18 Coonrod 1 0 0 0 1 1 18 3.98 Alvarado 1 1 0 0 0 1 9 4.03 Neris 1 1 0 0 0 0 10 3.47 De Los Santos 1 2 1 1 0 1 16 5.33

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, L, 7-14 5 9 6 6 4 4 93 6.26 Machado 1-3 4 3 3 0 0 12 3.47 Thompson 2-3 1 0 0 0 1 10 3.14 Clay 1 1-3 0 0 0 0 2 16 5.62 McGowin 2-3 0 0 0 1 0 9 4.20 Suero 2-3 4 3 3 2 0 36 6.94 R.Harper 1-3 0 0 0 0 0 1 2.17

Inherited runners-scored_Machado 1-1, Thompson 1-0, R.Harper 3-0. IBB_off Moore (Sanchez). HBP_Machado (Segura). WP_De Los Santos, Suero.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, John Bacon; Second, Jeremie Rehak; Third, Scott Barry.

T_3:50. A_16,844 (41,339).

