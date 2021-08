San Diego 8, Arizona 2

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 35 8 11 7 Totals 35 2 8 2 Tatis Jr. rf 5 3 4 4 Rojas 2b 4 2 3 1 Marisnick lf 0 0 0 0 Marte cf 4 0 1 1 Frazier 2b 5 1 1 0 Cabrera 1b 4 0 1 0 Machado 3b 3 0 0 0 Kelly c 4 0 1 0 Cronenworth ss 3 1 1 3 Peralta lf 4 0 1 0 Pham lf 5 0 1 0 P.Smith rf 4 0 1 0 Pagán p 0 0 0 0 Ellis 3b 4 0 0 0 Adams p 0 0 0 0 Ahmed ss 3 0 0 0 Hosmer 1b 4 0 2 0 Gallen p 2 0 0 0 Caratini c 5 1 1 0 de Geus p 0 0 0 0 Grisham cf 2 1 1 0 Wendelken p 0 0 0 0 Stammen p 1 0 0 0 VanMeter ph 1 0 0 0 Knehr p 1 0 0 0 Aguilar p 0 0 0 0 Johnson p 0 0 0 0 Poppen p 0 0 0 0 Kim ph 0 0 0 0 Faria p 0 0 0 0 Hill p 0 0 0 0 Varsho ph 1 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Myers ph-rf 1 1 0 0

San Diego 001 030 040 — 8 Arizona 001 010 000 — 2

DP_San Diego 0, Arizona 2. LOB_San Diego 10, Arizona 7. 2B_Tatis Jr. (21), Hosmer (17), Pham (18), Rojas (25). 3B_Marte (1). HR_Tatis Jr. 2 (33), Cronenworth (17), Rojas (11).

IP H R ER BB SO

San Diego Stammen 2 2 0 0 0 1 Knehr W,1-0 2 3 1 1 1 1 Johnson H,9 1 1 1 1 0 2 Hill H,15 1 1 0 0 0 1 Hudson H,1 1 1 0 0 0 1 Pagán 1 0 0 0 0 1 Adams 1 0 0 0 0 1

Arizona Gallen L,1-7 5 8 4 4 3 5 de Geus 1 0 0 0 2 1 Wendelken 1 0 0 0 1 0 Aguilar 1-3 2 2 2 0 0 Poppen 2-3 1 2 2 3 1 Faria 1 0 0 0 1 1

WP_Poppen.

Umpires_Home, John Libka; First, Dan Iassogna; Second, Jim Wolf; Third, Scott Barry.

T_3:19. A_17,722 (48,686).

