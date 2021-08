San Francisco 7, Colorado 0

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 4 0 2 14 Joe lf 3 0 1 0 1 2 .291 McMahon 3b-2b 4 0 1 0 0 1 .267 Story ss 2 0 0 0 0 2 .256 Goudeau p 0 0 0 0 0 0 1.000 c-Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .224 Blackmon rf 4 0 0 0 0 1 .268 Cron 1b 3 0 1 0 0 1 .256 Hilliard cf 2 0 0 0 1 2 .214 Hampson 2b-ss 3 0 0 0 0 2 .234 Nuñez c 3 0 1 0 0 1 .176 Márquez p 1 0 0 0 0 1 .190 Bowden p 0 0 0 0 0 0 — a-Daza ph 1 0 0 0 0 0 .288 Motter 3b 1 0 0 0 0 1 .000

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 7 7 4 10 Wade Jr. rf-lf 4 1 1 3 0 1 .253 La Stella 2b 4 0 1 0 0 0 .228 Bryant 3b 4 0 0 0 0 1 .279 Belt 1b 3 0 0 0 1 2 .251 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .296 Yastrzemski cf-rf 4 1 1 0 0 2 .223 Casali c 3 2 1 1 1 1 .228 Dickerson lf 3 1 1 1 1 1 .226 Slater cf 0 0 0 0 0 0 .226 Webb p 2 1 1 2 0 0 .080 b-Ruf ph 1 0 0 0 0 1 .271 Jackson p 0 0 0 0 0 0 .000 Doval p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado 000 000 000_0 4 0 San Francisco 010 600 00x_7 7 0

a-grounded out for Bowden in the 6th. b-struck out for Webb in the 6th. c-lined out for Goudeau in the 9th.

LOB_Colorado 4, San Francisco 4. 2B_La Stella (4), Dickerson (7), Casali (10). HR_Wade Jr. (15), off Márquez. RBIs_Dickerson (38), Casali (22), Webb 2 (4), Wade Jr. 3 (38).

Runners left in scoring position_Colorado 1 (Hampson, Story); San Francisco 2 (Belt, Webb). RISP_Colorado 0 for 2; San Francisco 4 for 7.

LIDP_Blackmon. GIDP_McMahon, Hampson.

DP_San Francisco 3 (Bryant, Crawford, Belt; La Stella, Crawford, Belt; La Stella, Belt, La Stella).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, L, 10-9 4 7 7 7 2 6 81 3.77 Bowden 1 0 0 0 1 2 25 6.51 Goudeau 3 0 0 0 1 2 50 5.14

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 6-3 6 3 0 0 2 8 91 2.96 Jackson 1 0 0 0 0 2 14 4.05 Doval 2 1 0 0 0 4 23 6.39

IBB_off Márquez (Dickerson). HBP_Webb (Story). WP_Márquez.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, John Bacon; Second, Bill Miller; Third, Doug Eddings.

T_2:44. A_24,295 (41,915).

