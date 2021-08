St. Louis 4, Pittsburgh 0

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 9 4 6 6 Carlson rf 4 0 1 0 1 2 .260 Goldschmidt 1b 2 1 1 0 3 0 .269 Arenado 3b 4 1 1 0 1 0 .261 O’Neill lf 4 0 0 0 0 2 .277 Molina c 4 1 2 1 0 0 .253 Bader cf 4 0 0 0 0 1 .268 DeJong ss 4 1 2 2 0 0 .204 Edman 2b 3 0 0 0 1 0 .251 Wainwright p 4 0 2 1 0 1 .075

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 0 7 Park ss-lf 4 0 0 0 0 2 .281 Hayes 3b 3 0 0 0 0 1 .247 Reynolds cf 3 0 0 0 0 1 .303 Moran 1b 3 0 2 0 0 0 .280 Castro 2b 3 0 0 0 0 2 .194 Polanco rf 3 0 0 0 0 0 .199 Alford lf 2 0 0 0 0 0 .162 Ponce p 0 0 0 0 0 0 .000 Shreve p 0 0 0 0 0 0 — a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .257 Banda p 0 0 0 0 0 0 — Perez c 3 0 0 0 0 0 .160 Crowe p 1 0 0 0 0 1 .043 Mears p 0 0 0 0 0 0 — Newman ss 2 0 0 0 0 0 .215

St. Louis 000 103 000_4 9 0 Pittsburgh 000 000 000_0 2 0

a-lined out for Shreve in the 8th.

LOB_St. Louis 8, Pittsburgh 1. 2B_Wainwright (1), Molina (15), DeJong (7). RBIs_Molina (46), DeJong 2 (37), Wainwright (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Goldschmidt 2, Carlson, Molina, Arenado); Pittsburgh 0. RISP_St. Louis 3 for 10; Pittsburgh 0 for 0.

Runners moved up_Arenado. GIDP_Arenado, Castro.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Edman, Goldschmidt); Pittsburgh 2 (Castro, Moran; Hayes, Castro, Moran).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 11-6 9 2 0 0 0 7 88 3.27

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Crowe, L, 3-7 4 2-3 4 1 1 3 4 84 5.27 Mears 1-3 0 0 0 0 0 5 5.00 Ponce 2 4 3 3 2 1 43 8.27 Shreve 1 0 0 0 0 0 9 2.86 Banda 1 1 0 0 1 1 18 0.00

Inherited runners-scored_Mears 3-0. IBB_off Ponce (Edman).

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Fieldin Cubreth; Second, Ryan Blakney; Third, D.J. Reyburn.

T_2:52. A_8,548 (38,747).

