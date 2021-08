St. Louis 4, Pittsburgh 1

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 3 3 9 Edman rf 4 1 1 1 1 0 .252 Carlson lf 4 1 3 0 0 1 .260 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .268 Arenado 3b 3 1 0 0 1 0 .261 Molina c 4 0 0 0 0 1 .250 Bader cf 4 0 1 1 0 2 .274 DeJong ss 3 1 1 1 1 1 .199 Sosa 2b 4 0 2 0 0 1 .254 Happ p 2 0 0 0 0 1 .000 b-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 0 .172 Helsley p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — d-Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .199 Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 1 1 1 3 8 Park 2b 3 1 1 1 0 1 .321 Hayes 3b 3 0 0 0 1 2 .250 Reynolds cf 4 0 0 0 0 1 .305 Alford lf 3 0 0 0 0 3 .171 Stallings c 2 0 0 0 1 0 .237 Polanco rf 3 0 0 0 0 0 .201 Nogowski 1b 3 0 0 0 0 1 .264 Newman ss 3 0 0 0 0 0 .216 Brault p 1 0 0 0 0 0 .000 K.Keller p 0 0 0 0 0 0 — a-Difo ph 0 0 0 0 1 0 .259 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Castro ph 1 0 0 0 0 0 .203 Mears p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 110 002 000_4 8 1 Pittsburgh 000 100 000_1 1 1

a-walked for K.Keller in the 6th. b-flied out for Happ in the 7th. c-grounded out for Underwood Jr. in the 8th. d-popped out for Cabrera in the 9th.

E_Goldschmidt (2), Newman (3). LOB_St. Louis 6, Pittsburgh 2. 3B_Sosa (2). HR_Edman (7), off Brault; DeJong (15), off Brault; Park (1), off Happ. RBIs_Edman (32), DeJong (35), Bader (28), Park (4). S_Park.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Molina, Edman 2, DeJong); Pittsburgh 1 (Hayes). RISP_St. Louis 1 for 8; Pittsburgh 0 for 1.

Runners moved up_Arenado. GIDP_Arenado, Reynolds.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Sosa, Goldschmidt); Pittsburgh 1 (Hayes, Park, Nogowski).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Happ, W, 1-0 6 1 1 1 2 5 86 2.45 Helsley, H, 9 2-3 0 0 0 1 2 14 4.80 Cabrera, H, 19 1 1-3 0 0 0 0 0 17 3.22 Reyes, S, 26-27 1 0 0 0 0 1 7 2.26

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault, L, 0-1 5 5 2 2 0 6 78 3.00 K.Keller 1 2 2 1 1 1 20 7.31 Underwood Jr. 2 0 0 0 1 1 25 4.70 Mears 1 1 0 0 1 1 25 5.19

Inherited runners-scored_Cabrera 1-0. WP_K.Keller.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Edwin Moscoso; Second, Fieldin Cubreth; Third, Ryan Blakney.

T_2:51. A_10,056 (38,747).

