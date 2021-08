Tampa Bay 4, Seattle 3

Seattle Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 7 2 Totals 28 4 5 4 Crawford ss 4 1 2 1 Lowe 2b 4 1 1 0 Haniger rf 4 1 3 0 Choi 1b 2 1 0 0 France 3b-1b 4 0 0 0 Arozarena lf 4 1 2 2 Seager dh 3 0 0 1 Meadows dh 4 0 0 0 Toro 2b-3b 3 0 1 0 Wendle 3b 3 0 1 1 Torrens 1b 2 0 0 0 Franco ss 3 0 0 0 Fraley ph-lf 2 0 0 0 Kiermaier cf 2 0 0 0 Murphy c 4 0 0 0 Zunino c 3 1 1 1 Kelenic cf 4 0 0 0 Phillips rf 3 0 0 0 Moore lf-2b 2 1 1 0 Bauers ph-1b 1 0 0 0

Seattle 001 001 010 — 3 Tampa Bay 003 001 00x — 4

LOB_Seattle 5, Tampa Bay 5. 2B_Crawford (24), Lowe (17), Arozarena (20). 3B_Haniger (2), Arozarena (2). HR_Zunino (21). SB_Moore (17). SF_Seager (4), Wendle (3).

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert L,5-3 5 4 3 3 4 6 Steckenrider 1 1 1 1 0 0 Misiewicz 1 0 0 0 0 2 Swanson 1 0 0 0 0 1

Tampa Bay Fleming W,9-5 5 5 2 2 0 6 Chargois H,1 1 0 0 0 1 1 Wisler H,6 2 2 1 1 0 4 Sherriff S,1-2 1 0 0 0 0 1

Fleming pitched to 1 batter in the 6th.

WP_Wisler.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jerry Meals; Second, Jansen Visconti; Third, Ed Hickox.

T_2:39. A_9,701 (25,000).

