NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. N.Castellanos Cin 86 337 111 59 .329 T.Turner Was 96 388 125 66 .322 Segura Phi 79 309 95 45 .307 Reynolds Pit 104 384 117 61 .305 Winker Cin 99 391 119 69 .304 B.Harper Phi 86 302 91 59 .301 Soto Was 97 335 100 70 .299 J.Turner LAD 101 368 109 61 .296 J.Harrison Was 90 320 94 39 .294 F.Freeman Atl 106 395 116 78 .294

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 31; Schwarber, Boston, 25; Acuña Jr., Atlanta, 24; Alonso, New York, 24; E.Escobar, Milwaukee, 24; F.Freeman, Atlanta, 24; Báez, New York, 23; Hoskins, Philadelphia, 23; 3 tied at 22.

Runs Batted In

J.Aguilar, Miami, 75; M.Machado, San Diego, 75; Tatis Jr., San Diego, 70; E.Escobar, Milwaukee, 70; Duvall, Atlanta, 69; Albies, Atlanta, 69; Báez, New York, 67; A.García, Milwaukee, 66; J.Turner, Los Angeles, 65; 4 tied at 63.

Pitching

J.Urías, Los Angeles, 13-3; Hendricks, Chicago, 13-4; Buehler, Los Angeles, 11-2; Morton, Atlanta, 10-4; DeSclafani, San Francisco, 10-5; Wood, San Francisco, 9-3; Gausman, San Francisco, 9-5; Suter, Milwaukee, 9-5; Wheeler, Philadelphia, 9-6; Wainwright, St. Louis, 9-6.

