NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. A.Frazier SD 11 43 13 8 .302 T.Turner Was 96 388 125 66 .322 N.Castellanos Cin 92 360 115 62 .319 Segura Phi 84 324 100 48 .309 Winker Cin 106 411 126 75 .307 Reynolds Pit 110 403 123 65 .305 B.Harper Phi 91 321 97 65 .302 Soto Was 101 343 102 73 .297 J.Harrison Was 90 320 94 39 .294 Tatis Jr. SD 87 315 92 78 .292

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 31; Duvall, Atlanta, 25; Schwarber, Boston, 25; Báez, New York, 24; Acuña Jr., Atlanta, 24; Alonso, New York, 24; E.Escobar, Milwaukee, 24; Hoskins, Philadelphia, 24; F.Freeman, Atlanta, 24; 3 tied at 23.

Runs Batted In

J.Aguilar, Miami, 79; Duvall, Atlanta, 78; M.Machado, San Diego, 78; Albies, Atlanta, 72; E.Escobar, Milwaukee, 71; Tatis Jr., San Diego, 70; A.García, Milwaukee, 69; 5 tied at 68.

Pitching

J.Urías, Los Angeles, 13-3; Hendricks, Chicago, 13-4; Buehler, Los Angeles, 12-2; Suter, Milwaukee, 11-5; Morton, Atlanta, 10-4; Gausman, San Francisco, 10-5; DeSclafani, San Francisco, 10-5; Wheeler, Philadelphia, 10-6; Wainwright, St. Louis, 10-6; Márquez, Colorado, 10-8.

