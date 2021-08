NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. T.Turner Was 107 430 137 76 .319 N.Castellanos Cin 99 383 120 68 .313 A.Frazier SD 118 465 144 69 .310 Winker Cin 109 420 129 77 .307 Reynolds Pit 118 428 131 69 .306 Soto Was 109 362 110 79 .304 F.Freeman Atl 120 448 135 90 .301 Segura Phi 92 356 107 50 .301 Crawford SF 100 347 104 58 .300 Riley Atl 120 433 129 69 .298

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 34; Muncy, Los Angeles, 28; Duvall, Atlanta, 27; F.Freeman, Atlanta, 27; Votto, Cincinnati, 26; Alonso, New York, 26; Riley, Atlanta, 26; Schwarber, Boston, 25; Arenado, St. Louis, 25; 6 tied at 24.

Runs Batted In

J.Aguilar, Miami, 86; Duvall, Atlanta, 84; Albies, Atlanta, 84; M.Machado, San Diego, 80; Arenado, St. Louis, 78; Votto, Cincinnati, 76; Tatis Jr., San Diego, 75; Muncy, Los Angeles, 75; Riley, Atlanta, 75; 4 tied at 72.

Pitching

Hendricks, Chicago, 14-5; J.Urías, Los Angeles, 13-3; Buehler, Los Angeles, 12-2; Morton, Atlanta, 12-4; Gausman, San Francisco, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5; DeSclafani, San Francisco, 11-5; Wainwright, St. Louis, 11-7; Márquez, Colorado, 11-9; Wood, San Francisco, 10-3.

