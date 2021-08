Toronto 10, L.A. Angels 2

Toronto Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 37 10 10 10 Totals 33 2 5 2 Springer cf 4 3 2 2 Ohtani dh 3 1 1 2 Semien ss 4 1 1 0 Fletcher 2b 3 0 1 0 Guerrero Jr. dh 4 0 0 0 Walsh 1b 4 0 1 0 Hernández rf-lf 5 2 2 4 Gosselin 3b 4 0 0 0 Dickerson lf 4 1 1 0 Marsh cf 4 0 0 0 Grichuk rf 0 0 0 0 Stassi c 2 0 0 0 Kirk c 4 0 0 1 Suzuki pr-c 1 0 0 0 Gurriel Jr. 1b 4 2 3 2 Eaton rf 4 0 0 0 Valera 2b 4 0 0 0 Adell lf 4 1 2 0 Espinal 3b 4 1 1 1 Mayfield ss 4 0 0 0

Toronto 002 050 021 — 10 Los Angeles 002 000 000 — 2

E_Semien (6). LOB_Toronto 3, Los Angeles 7. 2B_Semien (33), Gurriel Jr. (21). HR_Gurriel Jr. (13), Springer 2 (16), Hernández (18), Ohtani (38).

IP H R ER BB SO

Toronto Manoah W,5-1 6 2-3 5 2 2 2 11 Saucedo 1 1-3 0 0 0 0 1 Hand 1 0 0 0 0 0

Los Angeles Bundy L,2-9 4 4 3 3 0 2 Selman 1 2 4 4 2 0 Slegers 4 4 3 3 1 4

Bundy pitched to 1 batter in the 5th.

HBP_Manoah (Stassi).

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Junior Valentine; Second, Jerry Meals; Third, Jansen Visconti.

T_3:03. A_22,620 (45,517).

