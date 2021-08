Toronto 3, Chicago White Sox 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 6 1 1 16 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .300 Moncada 3b 4 0 1 1 0 3 .262 Abreu 1b 3 0 1 0 1 2 .257 Jiménez dh 3 0 0 0 0 1 .293 Robert cf 4 0 1 0 0 2 .336 Vaughn lf 4 0 0 0 0 1 .257 Hernandez 2b 4 0 1 0 0 1 .227 García rf 3 1 2 0 0 1 .246 Zavala c 3 0 0 0 0 3 .208

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 3 10 Bichette ss 4 0 0 0 0 0 .283 Semien 2b 4 0 1 0 0 1 .267 Guerrero Jr. dh 3 1 1 0 1 1 .309 Hernández rf-lf 4 1 1 0 0 3 .304 Dickerson lf 3 0 2 1 0 1 .268 a-Valera ph 1 1 1 0 0 0 .238 Palacios rf 0 0 0 0 0 0 .219 Kirk c 4 0 1 1 0 0 .277 Gurriel Jr. 1b 4 0 0 0 0 1 .270 Grichuk cf 3 0 0 1 1 2 .245 Espinal 3b 3 0 1 0 1 1 .298

Chicago 001 000 000_1 6 1 Toronto 000 100 02x_3 8 0

a-singled for Dickerson in the 8th.

E_Moncada (12). LOB_Chicago 6, Toronto 9. 2B_Semien (34). 3B_Dickerson (2). RBIs_Moncada (52), Dickerson (10), Kirk (15), Grichuk (75). SB_García 2 (5).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Robert, Anderson); Toronto 6 (Hernández, Kirk 2, Espinal 2). RISP_Chicago 1 for 4; Toronto 1 for 7.

Runners moved up_Guerrero Jr.. GIDP_Vaughn.

DP_Toronto 1 (Bichette, Semien, Gurriel Jr.).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 6 5 1 1 1 6 93 3.68 Tepera 1 0 0 0 1 2 20 1.86 Bummer, L, 2-5 2-3 3 2 1 0 2 27 4.36 Ruiz 1-3 0 0 0 1 0 11 3.55

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Ray 7 5 1 1 1 14 111 2.72 Mayza, W, 4-1 1 0 0 0 0 2 12 3.63 Romano, S, 13-14 1 1 0 0 0 0 17 2.33

Inherited runners-scored_Ruiz 2-1. HBP_Ray (Jiménez).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Jordan Baker; Second, James Hoye; Third, Mark Carlson.

T_3:06. A_14,276 (53,506).

