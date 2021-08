Toronto 8, Seattle 3

Toronto Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 39 8 12 7 Totals 34 3 7 2 Semien ss 5 1 1 1 Crawford ss 4 1 2 0 Bichette dh 5 0 0 0 Haniger rf 5 1 1 0 Guerrero Jr. 1b 5 1 1 0 France 1b 4 0 0 0 Hernández rf 4 2 3 1 Seager 3b 3 1 1 2 Dickerson lf 4 3 2 1 Toro 2b 4 0 1 0 Kirk c 4 0 1 2 Torrens dh 4 0 1 0 Grichuk cf 4 1 1 2 Kelenic cf 3 0 0 0 Valera 2b 4 0 0 0 Moore lf 2 0 0 0 Espinal 3b 4 0 3 0 Fraley ph 1 0 0 0 Raleigh c 4 0 1 0

Toronto 032 010 011 — 8 Seattle 100 000 020 — 3

E_Raleigh (1). LOB_Toronto 4, Seattle 8. 2B_Kirk (5), Hernández (21), Raleigh (4). HR_Hernández (20), Grichuk (20), Dickerson (1), Semien (27), Seager (26). SB_Moore (18), Espinal (4).

IP H R ER BB SO

Toronto Matz W,10-7 5 3 1 0 3 4 Hand 1 1 0 0 0 2 Saucedo 1 0 0 0 0 0 Cimber 1 2 2 2 0 0 Romano 1 1 0 0 1 2

Seattle Gilbert L,5-4 4 8 5 5 0 3 Smith 1 1 1 0 0 2 Mills 2 1 0 0 0 3 Ramirez 2 2 2 2 0 3

WP_Matz(2).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Todd Tichenor; Second, Jim Reynolds; Third, Chad Whitson.

T_3:05. A_22,679 (47,929).

