United States 79, Australia 55

United States (79)

S. Fowles 2-2 0-0 4, B. Stewart 8-10 5-6 23, B. Griner 6-8 3-4 15, S. Bird 3-4 0-0 9, A. Wilson 3-6 4-4 10, C. Gray 3-6 1-2 7, S. Diggins 1-3 1-2 4, A. Atkins 1-4 0-0 3, D. Taurasi 1-6 2-3 4, T. Charles 0-8 0-0 0, J. Loyd 0-5 0-0 0, N. Collier 0-0 0-0 0, TOTAL 28-62 16-21 79

Australia (55)

C. George 5-10 0-0 11, T. Lavey 1-2 0-0 3, L. Mitchell 5-14 0-0 14, M. Tolo 2-6 2-2 6, E. Magbegor 2-6 1-2 5, S. Blicavs 1-3 0-0 2, T. Madgen 1-3 0-0 2, K. Ebzery 1-4 0-0 2, J. O’Hea 1-4 0-0 2, S. Talbot 1-6 2-2 4, B. Allen 1-10 0-0 3, A. Smith 0-2 1-2 1, TOTAL 21-70 6-8 55

United States 26 22 20 11 — 79 Australia 12 15 12 16 — 55

Halftime_United States 48, Australia 27. 3-Point Goals_United States 7-19 (S. Bird 3-4, B. Stewart 2-3, A. Atkins 1-3, S. Diggins 1-1, D. Taurasi 0-4, J. Loyd 0-2, C. Gray 0-1, T. Charles 0-1), Australia 7-26 (L. Mitchell 4-10, B. Allen 1-6, C. George 1-2, T. Lavey 1-2, J. O’Hea 0-2, S. Blicavs 0-1, A. Smith 0-1, K. Ebzery 0-1, T. Madgen 0-1). Rebounds_United States 44 (B. Griner 8), Australia 33 (B. Allen 7). Assists_United States 24 (C. Gray 8), Australia 17 (L. Mitchell 6). Total fouls_United States 14, Australia 19.

