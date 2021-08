Washington 5, Miami 1

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 11 5 3 8 Thomas cf-lf 4 0 1 1 1 1 .224 Escobar ss 5 0 2 0 0 1 .267 Soto rf 4 1 1 0 1 0 .303 Zimmerman 1b 5 1 1 2 0 3 .240 Kieboom 3b 4 0 0 0 0 1 .247 Y.Hernandez lf 4 1 2 0 0 0 .304 McGowin p 0 0 0 0 0 0 .000 Finnegan p 0 0 0 0 0 0 — Barrera c 4 1 3 2 0 1 .279 García 2b 4 1 1 0 0 0 .208 Fedde p 3 0 0 0 0 1 .000 Machado p 0 0 0 0 0 0 — Robles cf 0 0 0 0 1 0 .207

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 8 1 1 16 Rojas ss 4 0 0 0 0 3 .272 Chisholm Jr. 2b 4 0 1 0 0 1 .255 Brinson lf 4 0 0 0 0 1 .247 Sánchez rf 4 0 1 0 0 3 .252 Anderson 3b 4 0 1 0 0 1 .236 Alfaro 1b-c 4 1 1 0 0 2 .236 De La Cruz cf 3 0 2 0 1 1 .321 Jackson c 3 0 0 0 0 2 .120 Mitchell p 0 0 0 0 0 0 — c-Díaz ph 1 0 0 0 0 1 .203 Luzardo p 1 0 0 0 0 1 .000 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Sierra ph 1 0 1 0 0 0 .243 Pruitt p 0 0 0 0 0 0 — b-Aguilar ph-1b 1 0 1 1 0 0 .264

Washington 000 320 000_5 11 1 Miami 000 000 100_1 8 0

a-singled for Detwiler in the 5th. b-singled for Pruitt in the 7th. c-struck out for Mitchell in the 9th.

E_Kieboom (5). LOB_Washington 8, Miami 7. 2B_Escobar (10), García (5), Anderson (9). 3B_Y.Hernandez (1). HR_Barrera (2), off Luzardo; Zimmerman (12), off Luzardo. RBIs_Barrera 2 (10), Thomas (4), Zimmerman 2 (42), Aguilar (88). SB_Chisholm Jr. 2 (15).

Runners left in scoring position_Washington 2 (Zimmerman 3, Fedde); Miami 5 (Sánchez, Brinson, De La Cruz, Rojas 2). RISP_Washington 2 for 8; Miami 1 for 8.

Runners moved up_Soto, Fedde. LIDP_Rojas. GIDP_Zimmerman.

DP_Washington 1 (Zimmerman); Miami 1 (Chisholm Jr., Rojas, Aguilar).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, W, 6-8 6 1-3 6 1 1 1 10 103 4.91 Machado 2-3 1 0 0 0 2 14 2.25 McGowin 1 0 0 0 0 2 16 4.39 Finnegan 1 1 0 0 0 2 20 2.84

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo, L, 2-3 4 2-3 10 5 5 1 3 93 9.67 Detwiler 1-3 0 0 0 0 0 2 5.31 Pruitt 2 0 0 0 0 4 26 0.00 Mitchell 2 1 0 0 2 1 30 4.50

Inherited runners-scored_Machado 2-1, Detwiler 1-0. IBB_off Mitchell (Soto). WP_Fedde, Machado.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Nic Lentz; Second, Joe West; Third, Nick Mahrley.

T_3:16. A_5,394 (36,742).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.