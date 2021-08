WTA Money Leaders

Through Aug. 1

1 Ashleigh Barty $3,509,962 2 Barbora Krejcikova $2,736,343 3 Naomi Osaka $2,102,022 4 Aryna Sabalenka $1,880,473 5 Karolina Pliskova $1,793,370 6 Elise Mertens $1,380,515 7 Anastasia Pavlyuchenkova $1,372,380 8 Jennifer Brady $1,299,909 9 Iga Swiatek $1,274,721 10 Karolina Muchova $1,236,739 11 Cori Gauff $1,009,409 12 Ons Jabeur $980,654 13 Angelique Kerber $927,046 14 Jessica Pegula $911,724 15 Su-Wei Hsieh $893,690 16 Paula Badosa $890,712 17 Serena Williams $884,004 18 GarbiƱe Muguruza $861,256 19 Maria Sakkari $849,160 20 Elena Rybakina $843,391 21 Veronika Kudermetova $830,301 22 Katerina Siniakova $812,434 23 Tamara Zidansek $738,736 24 Ajla Tomljanovic $733,941 25 Elina Svitolina $706,419 26 Marketa Vondrousova $705,910 27 Shelby Rogers $636,665 28 Belinda Bencic $618,739 29 Sorana Cirstea $618,514 30 Jelena Ostapenko $609,411 31 Viktorija Golubic $608,337 32 Daria Kasatkina $553,824 33 Ekaterina Alexandrova $550,165 34 Anett Kontaveit $547,287 35 Simona Halep $535,766 36 Victoria Azarenka $529,440 37 Petra Kvitova $514,873 38 Sofia Kenin $512,224 39 Sloane Stephens $508,114 40 Liudmila Samsonova $485,030 41 Elena Vesnina $484,009 42 Marta Kostyuk $483,535 43 Petra Martic $482,668 44 Anastasija Sevastova $477,767 45 Madison Keys $473,544 46 Yulia Putintseva $471,228 47 Nadia Podoroska $450,760 48 Nina Stojanovic $450,261 49 Bianca Andreescu $447,369 50 Sara Sorribes Tormo $445,722

