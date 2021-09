Atlanta 6, Miami 2

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 7 2 2 17 Rojas ss 5 0 0 0 0 1 .270 Chisholm Jr. 2b 4 0 1 0 0 2 .253 De La Cruz cf 4 1 2 0 0 2 .336 Sánchez rf 3 1 1 2 1 1 .230 Alfaro lf 2 0 1 0 1 1 .241 Thompson p 0 0 0 0 0 0 .143 Williams p 0 0 0 0 0 0 — c-Alvarez ph 1 0 0 0 0 0 .200 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 L.Díaz 1b 4 0 2 0 0 1 .136 A.Jackson c 4 0 0 0 0 4 .131 I.Díaz 3b 4 0 0 0 0 2 .189 Rogers p 2 0 0 0 0 2 .053 Brinson lf 2 0 0 0 0 1 .240

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 8 4 4 10 Albies 2b 5 0 0 0 0 3 .256 Soler rf 4 1 1 2 0 1 .285 Pederson rf 0 0 0 0 0 0 .234 Freeman 1b 4 0 2 0 0 0 .294 Riley 3b 4 1 1 0 0 1 .300 Duvall lf 4 0 1 0 0 3 .228 d’Arnaud c 2 1 1 0 2 0 .226 Arcia ss 3 1 1 1 1 1 .176 Heredia cf 3 1 0 0 0 0 .223 Anderson p 1 0 0 0 0 1 .067 a-Adrianza ph 1 1 1 1 0 0 .245 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Rosario ph 1 0 0 0 0 0 .250 L.Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Matzek p 0 0 0 0 0 0 — d-Contreras ph 0 0 0 0 1 0 .196 Smith p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 200 000 000_2 7 2 Atlanta 000 050 01x_6 8 1

a-singled for Anderson in the 5th. b-popped out for Newcomb in the 6th. c-grounded out for Williams in the 8th. d-walked for Matzek in the 8th.

E_De La Cruz (3), I.Díaz (6), Anderson (1). LOB_Miami 8, Atlanta 7. 2B_Freeman (22), d’Arnaud (9). HR_Sánchez (8), off Anderson. RBIs_Sánchez 2 (23), Adrianza (25), Soler 2 (21), Arcia (11). SB_Chisholm Jr. (20).

Runners left in scoring position_Miami 3 (L.Díaz 2, Alfaro); Atlanta 5 (Riley 2, Rosario, Albies 2). RISP_Miami 0 for 3; Atlanta 4 for 12.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, L, 7-7 4 1-3 3 4 4 1 6 86 2.73 Thompson 1 2-3 3 1 0 1 2 36 2.96 Williams 1 0 0 0 0 1 14 2.45 Okert 1 2 1 1 2 1 32 2.13

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 7-5 5 5 2 2 2 9 89 3.61 Newcomb, H, 2 1 1 0 0 0 3 23 5.60 L.Jackson, H, 25 1 0 0 0 0 3 17 2.17 Matzek, H, 23 1 1 0 0 0 1 22 2.95 Smith 1 0 0 0 0 1 8 3.72

Inherited runners-scored_Thompson 3-3. HBP_Rogers (Heredia).

Umpires_Home, Joe West; First, Bruce Dreckman; Second, Nic Lentz; Third, Nick Mahrley.

T_3:24. A_33,850 (41,084).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.