Chicago Cubs 6, Pittsburgh 5

Pittsburgh Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 7 4 Totals 31 6 11 6 Tucker ss 4 0 1 0 Hermosillo cf-lf 5 2 3 3 Gamel rf 4 0 0 0 Schwindel 1b 4 1 3 2 Reynolds cf 4 0 0 0 Wisdom 3b 4 0 0 0 Moran 1b 4 1 1 0 Duffy 2b 3 1 0 0 Newman 2b 4 0 1 0 Happ rf 4 0 3 0 Perez c 4 1 0 0 Heyward rf 0 0 0 0 Alford lf 4 2 2 3 Au.Romine c 4 0 1 1 Park 3b 4 1 1 1 Rivas lf 3 1 0 0 Brault p 1 0 1 0 Heuer p 0 0 0 0 Evans ph 1 0 0 0 Wick p 0 0 0 0 Banda p 0 0 0 0 Alcántara ss 1 1 1 0 Miller p 0 0 0 0 Mills p 2 0 0 0 Tsutsugo ph 1 0 0 0 Megill p 0 0 0 0 Shreve p 0 0 0 0 Ortega cf 1 0 0 0 Mears p 0 0 0 0

Pittsburgh 000 023 000 — 5 Chicago 031 101 00x — 6

E_Wisdom (8), Alcántara (7). DP_Pittsburgh 3, Chicago 0. LOB_Pittsburgh 3, Chicago 7. 2B_Brault (1), Hermosillo (2), Happ (16). HR_Alford 2 (4), Park (2), Hermosillo (3), Schwindel (8). SB_Tucker (1), Alcántara (2). S_Mills (3).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brault 4 7 5 5 4 4 Banda 1 2 0 0 0 1 Miller L,0-1 1 1 1 1 0 0 Shreve 1 1-3 1 0 0 1 2 Mears 2-3 0 0 0 0 0

Chicago Mills 5 2-3 7 5 2 0 6 Megill W,1-0 1 1-3 0 0 0 0 3 Heuer H,4 1 0 0 0 0 1 Wick S,2-3 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, John Tumpane; First, Alex MacKay; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_3:02. A_24,441 (41,649).

