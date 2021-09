Chicago White Sox 6, Oakland 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 6 15 6 3 8 Robert cf 6 1 2 0 0 0 .340 Moncada 3b 5 1 3 0 0 1 .265 Abreu 1b 3 1 0 0 1 1 .263 Jiménez lf 3 1 1 0 0 2 .269 Goodwin rf 2 0 1 2 0 0 .231 Grandal c 3 1 1 1 2 1 .228 Sheets dh 5 1 2 1 0 2 .238 García ss 4 0 3 0 0 0 .261 Vaughn rf-lf 5 0 0 0 0 1 .245 Hernandez 2b 5 0 2 2 0 0 .228

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 6 2 3 5 Harrison 2b 3 1 1 0 0 0 .294 b-Pinder ph-rf 1 0 0 0 0 0 .217 Marte cf 4 0 1 1 0 0 .333 Olson 1b 3 0 0 1 0 0 .273 Lowrie dh 1 0 0 0 1 0 .251 a-Davis ph-dh 2 0 0 0 0 1 .180 Chapman 3b 3 0 0 0 1 1 .222 Canha rf-lf 3 0 1 0 1 1 .238 Kemp lf-2b 3 0 1 0 0 0 .259 c-Bolt ph 1 0 0 0 0 1 .096 Gomes c 3 1 1 0 0 1 .221 Andrus ss 3 1 1 0 0 0 .227

Chicago 100 030 020_6 15 2 Oakland 100 000 020_3 6 0

a-flied out for Lowrie in the 6th. b-grounded out for Harrison in the 8th. c-struck out for Kemp in the 9th.

E_Robert (4), Grandal (7). LOB_Chicago 13, Oakland 4. 2B_Moncada 2 (25), García (17), Harrison (8). RBIs_Grandal (54), Sheets (22), Hernandez 2 (54), Goodwin 2 (28), Olson (90), Marte (17). SB_García (6). SF_Olson.

Runners left in scoring position_Chicago 6 (García 2, Vaughn 3, Robert 2); Oakland 1 (Andrus, Davis). RISP_Chicago 5 for 14; Oakland 1 for 7.

Runners moved up_Marte. GIDP_Robert, Kemp, Andrus.

DP_Chicago 2 (García, Hernandez, Abreu; Abreu, García, Abreu); Oakland 1 (Andrus, Harrison, Olson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lambert, W, 1-1 5 3 1 1 2 2 70 6.23 Crochet, H, 11 1 0 0 0 0 0 8 2.93 Tepera, H, 5 1 0 0 0 1 1 11 1.88 Burr 1-3 2 2 2 0 0 5 3.38 Kimbrel 2-3 1 0 0 0 1 8 5.79 Hendriks, S, 33-39 1 0 0 0 0 1 11 2.95

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian 4 5 1 1 2 4 92 3.81 Puk, L, 0-3 1-3 5 3 3 0 1 23 6.08 Jefferies 3 1-3 2 2 2 1 1 54 4.63 Diekman 1-3 1 0 0 0 1 13 3.29 Guerra 1 2 0 0 0 1 18 3.71

Inherited runners-scored_Kimbrel 1-1, Jefferies 2-0, Diekman 2-2. HBP_Kaprielian 2 (Abreu,García). WP_Diekman.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Ron Kulpa; Second, Adrian Johnson; Third, Vic Carapazza.

T_3:20. A_4,556 (46,847).

