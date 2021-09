Colorado 10, Washington 5

Washington Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 9 5 Totals 35 10 14 10 Thomas cf 5 1 2 2 Tapia lf 5 0 2 1 Escobar ss 4 1 1 0 Rodgers 2b 4 0 0 1 Soto rf 4 0 1 1 Blackmon rf 3 2 1 0 Bell 1b 4 1 2 0 Story ss 4 3 4 0 Hernandez lf 5 1 1 1 Cron 1b 4 1 2 1 García 2b 3 1 1 1 McMahon 3b 4 2 1 4 Adams c 2 0 0 0 Hilliard cf 5 0 1 2 Kieboom 3b 3 0 0 0 Nuñez c 3 1 2 0 Espino p 2 0 1 0 Lambert p 1 0 0 0 Stevenson ph 0 0 0 0 Almonte p 0 0 0 0 Thompson p 0 0 0 0 Goudeau p 1 0 0 0 Voth p 0 0 0 0 Welker ph 1 1 1 1 Machado p 0 0 0 0 Chacín p 0 0 0 0 Avila ph 1 0 0 0 Gilbreath p 0 0 0 0 Baldonado p 0 0 0 0 Daza ph 0 0 0 0 Romero p 0 0 0 0 Bard p 0 0 0 0 Nolin p 0 0 0 0 Zimmerman ph 1 0 0 0 Fedde p 0 0 0 0

Washington 203 000 000 — 5 Colorado 402 030 01x — 10

E_Escobar (7). DP_Washington 0, Colorado 2. LOB_Washington 9, Colorado 9. 2B_Thomas (14), García (18), Tapia (26), Welker (1), Cron (30). HR_McMahon (23). SB_Hilliard (4), Story (19). SF_Rodgers (2).

IP H R ER BB SO

Washington Espino 2 4 4 4 1 0 Thompson L,1-3 0 1 2 2 1 0 Voth BS,0-6 1 1 0 0 1 2 Machado 1 2 0 0 0 0 Baldonado 1-3 1 2 2 1 1 Romero 2-3 2 1 1 0 0 Nolin 2 2 0 0 1 0 Fedde 1 1 1 1 1 1

Colorado Lambert 2 8 5 5 1 1 Almonte 1-3 0 0 0 0 1 Goudeau W,2-1 2 2-3 1 0 0 2 4 Chacín 1 0 0 0 2 0 Gilbreath 1 0 0 0 0 1 Bard 2 0 0 0 1 3

Thompson pitched to 3 batters in the 3rd, Lambert pitched to 3 batters in the 3rd, Chacín pitched to 1 batter in the 7th.

HBP_Almonte (Adams), Thompson (Cron). WP_Gilbreath.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Hunter Wendelstedt; Second, Malachi Moore; Third, Ben May.

T_3:57. A_20,613 (50,445).

